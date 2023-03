Move with Africa : une rencontre inoubliable !!!

Maintenant que nous arrivons à la fin de notre séjour, voici un petit bilan.

La routine est maintenant bien ancrée : réveil à 7h30 ou 7h pour les plus courageux d’entre nous. Ensuite on enchaîne sur le petit déjeuner les travaux au chantier et/ou au potager puis repas et sieste et enfin quelques visites.

Ce samedi nous avons visité les mangroves. Nous avons voyagé en pirogue tous ensemble bercés par les chants et les danses.

Nous sommes allés rendre visite au roi de Sipo qui nous a conté comment il est devenu roi. Ensuite, Sénégalais et Belges sont partis se rafraîchir au cœur de l’aire protégée du Sine Saloum. Entre baignade et canoé qui nous ont beaucoup rapprochés, nous en avons aussi appris beaucoup plus sur les mangroves, habitats constitués d’arbustres nommés palétuviers dont les racines sont immergées dans l’eau saumatre. Ces mangroves constituent un refuge essentiel pour la biodiversité abritant notamment aigrettes, cormorans, aigles, pelicans, alevins par millions, bernard-l’hermite, huîtres et coquillages.

Après le dîner nous sommes repartis en pirogue en musique direction l’île au coquillage. Nous y avons découvert une faune et une flore magnifique et nous y avons pris beaucoup de photo tous ensemble, nous avons même eu l’occasion de déguster le fruit du baobab.à

En fin de journée après avoir écouté les huitres, nous nous sommes rendus à l’arbre aux oiseaux où nous avons découvert ibis et échassiers venir s’y reposer pour y passer la nuit.

Nous sommes enfin rentrés tout en admirant le magnifique couché de soleil.

Mardi, nous sommes parti visiter missera où nous avons découvert un splendide arbre fromager millénaire, nous avons découvert l’histoire de ce fromager. Après cela nous nous sommes dirigés vers le port et le fumoir. Avant chaque visite nous avancions sur le chantier et nous continuions les projets communs que nous avions commencé la semaine dernière, la fresque sur le mur de la ferme, la chanson que nous avons fini par chanter à la radio communautaire et le vlog pour nous rappeler de chaque moment de se séjour. Mercredi, un petit groupe est parti visité l’école, la directrice nous a accueillis et nous avons échangé avec des élèves sénégalais et d’autres professeurs. Dans l’après-midi nous sommes partis dans le village pour aller fêter la journée de des droits de la femme.

La journée s'est terminée avec une grande fête d'aurevoir de nombreuses larmes ont coulé entre sénégalais et belges, les adieux étais difficiles et aucun ne voulait partir tellement nous nous sommes rapprochés durant ces deux semaines incroyable. Jeudi, étais le moment le plus dur de tout le séjour. Nous avons eu beaucoup de mal à partir personne ne voulait se lâcher après le partage des derniers câlins et aurevoir nous sommes partis sur le son des djembés. Cette expérience que nous avons partagé était formidable. Nous avons beaucoup appris les uns des autres et nous avons tous grandi. Cette expérience était pour nous une rencontre inoubliable et une très belle opportunité. Margot et Sam