RDC: les Églises catholique et protestante réclament plus d’attention de la part de l’UE

Les deux principales confessions religieuses congolaises, les Églises catholique et protestante, ont demandé jeudi à l’Union européenne et à ses États membres – et en particulier à la Belgique – une « implication sincère » à l’égard de la République démocratique du Congo (RDC), un pays en proie à des décennies de violences et qui doit organiser des élections générales à la fin de l’année. Une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l’Église du Christ au Congo (ECC), principale fédération protestante du pays, a mené durant quatre jours une « mission de plaidoyer » à Bruxelles, auprès de responsables belges et européens, rencontrant notamment l’archevêque de Malines-Bruxelles, cardinal Jozef De Kesel, et le nonce apostolique auprès de l’Union européenne, Mgr Noel Treanor.

Les délégués des deux églises ont ensuite, lors d'une conférence de presse, dénoncé une « grave détérioration » de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et surtout dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, avec une 'multiplication » des groupes armés, locaux et étrangers. Avec de « graves conséquences », a souligné le secrétaire exécutif de la commission justice et paix de la Cenco, le père Clément Makiobo. Selon les deux églises, depuis 2021, au moins 10.100 personnes ont été massacrées et plus de quatre millions d'autres ont été déplacées, alors que de graves violations des droits humains ont été enregistrées. « À cause de cette insécurité, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) ne peut organiser les opérations électorales en cours (l'enregistrement des électeurs qui se déroule dans l'ensemble du pays, ndlr) dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyaragongo » dans le Nord-Kivu, ont souligné la Cenco et l'ECC dans une déclaration conjointe. Elles déplorent que la paix ne soit pas encore rétablie dans cette région en dépit des nombreuses initiatives militaires – comme le déploiement d'une force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) – et diplomatiques, comme des médiations menées par le Kenya et l'Angola entre les présidents congolais et rwandais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame.