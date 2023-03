Move With Africa : Belle rencontre interculturelle entre jeunes Sénégalais et Belges!

Nous avons directement été accueilli avec de la musique entraînante des tams tams, des danses et des chants Sénégalais. Nous avons immediatement été marqués par leur hospitalité, leur gentillesse et leur joie de vie communicative ce qui nous a permis d’être plongé directement au cœur de leur culture et nous a donné la confiance et l’envie d’être immergés dans cette aventure.

Mais ce n’était qu’un début, car la suite fut d’autant plus incroyable. Dès les premiers jours, des fortes complicités se sont installées. Nous avons pu également échanger sur nos différentes visions du monde notamment par rapport à leurs religions (pour la plupart musulmane), tout en restant dans le respect mutuel. De plus ils nous ont partagés leur mode de vie qui est beaucoup plus dans l’instant présent, dans la bonne humeur, dans les chants, dans les danses, mais aussi dans l’alimentation avec des plats souvent à base de riz, de légumes et poissons ou poulets, relevés avec un goût pimenté (pour certains un peu trop parfois).

Au niveau du projet au sein de la ferme école de Ndoumbout, nous avons fait évoluer de jour en jour la construction d’un espace pour l’élevage, en y créant des murs plus solides. D’autre part, nous avons aussi appris différentes techniques d’agro-écologie en entretenant des anciennes parcelles et en y créant des nouvelles.

Tout d’abord en délimitant les zones de plantation. Puis en ajoutant les engrais adéquats pour nourrir la terre, à l’aide du compost et enfin terminer la préparation du sol en la travaillant et en l’arrosant. Pour finir nous avons planté les graines de différentes sortes de légumes, comme des laitues, des tomates, des aubergines,.. C’est une belle expérience, car nous avons pu se rendre compte de l’ensemble de leur processus de plantation en agro-écologie.

Pour vous donner un exemple d’une journée type. Le matin on se réveille vers 7h30, avec le soleil et pour les plus matinaux, avec les chants de prières de 6h, diffusés dans tout le village. Les plus sportifs, partent faire un jogging tôt le matin pour découvrir les environs pendant que d’autres commencent les premières tâches de la journée telles que l’arrosage, la vaisselle, le nettoyage de l’espace commun. Apres le petit-déjeuner, vers 9h, nous commençons le chantier et le jardinage. Vers 14h, nous dînons avec un bon plat chaud, cuisiné par les femmes du village et certains d’entre nous, suivi d’une longue pause qui se termine aux alentours de 16h. C’est l’occasion de faire une sieste ou de prendre le temps de sympathiser avec les autres. Ensuite nous faisons des activités variées chaque jours. Comme une petite ballade dans les alentours, la visite d’un marché, la création d’une fresque, d’un nouveau chant ou encore d’un vlog du séjour. Puis quand le soleil commence à se coucher, c’est le moment des douches ou tout simplement d’un temps libre. Vers 20h, nous soupons avec le deuxième repas copieux et chaud de la journée. Et pour terminer la journée en beauté différentes veillées ou animation danses et chants autour d’un feu nous rassemble.