Les Sud-Africains doivent se débrouiller avec une demi-journée d’électricité

Les Sud-Africains devront « jusqu’à nouvel ordre » se passer d’électricité pendant 11,5 heures par jour, a fait savoir l’entreprise étatique Eskom. L’Afrique du Sud traverse une crise énergétique depuis plusieurs mois, avec des interruptions de courant quotidiennes. L’état d’urgence a été déclenché plus tôt dans le mois et le gouvernement est donc appelé à libérer des moyens supplémentaires pour lutter contre cette crise. Selon Eskom, huit unités de production d’électricité sont tombées en panne dimanche dans plusieurs centrales énergétiques. Les capacités sont donc réduites et les citoyens ne disposent désormais plus que d’une demi-journée de courant quotidienne.

Les interruptions de courant sont fréquentes en Afrique du Sud depuis 2007. Le pays de 60 millions d'habitants est riche en charbon. Plus de 80% de sa production repose sur des centrales vétustes et mal entretenues, qui tombent souvent en panne. Eskom, responsable de 95% de l'approvisionnement en électricité, est soupçonnée de corruption et de mauvaise gestion. Elle accuse quelque 25 milliards d'euros de dettes.