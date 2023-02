Tour du Rwanda: deuxième victoire d’affilée pour Ethan Vernon

Déjà vainqueur de la 1e étape dimanche, le Britannique Ethan Vernon (Soudal Quick-Step Devo Team) s’est aussi adjugé la 2e étape du Tour du Rwanda (2.1), disputée lundi sur 132,9 km entre Kigali et Gisagara. Il a devancé au sprint l’Erythréen Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) et le Néerlandais Jeroen Meijers (Terengganu Polygon Cycling Team) pour décrocher à 22 ans sa 6e victoire en carrière. Le premier Belge est William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step Devo Team), 13e. Vernon reste leader du général avant la 3e des huit étapes, qui mènera le peloton de Huye à Muzane sur 199,5 km mardi.

BREAKING: Victoire de Ethan Vernon (Soudal-QuickStep) Ethan Vernon (Team Soudal-QuickStep) wins Stage 1 of #TdRwanda23 pic.twitter.com/fQDnxSoT6I — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 19, 2023

Chris Froome occupe la tête d’affiche du Tour du Rwanda avec son équipe Israel-Premier Tech, seule équipe World Tour au départ de la course. L’équipe a construit un projet dans le pays et veut ainsi soutenir le développement du cyclisme sur le continent africain.Quelques équipes continentales professionnelles enrichissent également le peloton pour la 15e édition du Tour du Rwanda, dont TotalEnergies, Q36.5 Pro Cycling Team, rejointes par les équipes de développement d’EF Education-EasyPost et de Soudal Quick-Step. Cette dernière a emmené trois Belges sur la course pour accompagner Ethan Vernon, déjà habitué au peloton professionnel. Plusieurs équipes africaines auront également l’opportunité de se montrer.Le Rwanda organisera les Championnats du monde de cyclisme en 2025, une première en Afrique.

