RDC: treize civils tués dans une attaque de la milice Codeco en Ituri

Treize personnes, toutes des civils, sont mortes dimanche soir lors d’une double attaque des miliciens de la Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) dans la province de l’Ituri (nord-est de la République démocratique du Congo), a rapporté lundi la radio onusienne Okapi, citant des sources locales. Cette attaque a visé la localité de Mongwalu, une cité minière située dans le territoire de Djugu, à 85 kilomètres au nord de Bunia; le chef-lieu de la province.

Selon le bourgmestre de Mongwalu, des hommes armés ont d’abord intercepté vers 20h00 locales (même HB) deux jeunes, tenanciers d’une échoppe de transfert d’argent par téléphone mobile, qui regagnaient leur domicile. Ils les ont criblés de balles dans le quartier appelé DC-6 causant la mort de l’un d’entre eux des suites de ses blessures, a-t-il précisé à radio Okapi, parrainée par l’ONU.

Quelques minutes plus tard, d’autres tirs ont été entendus à l’entrée du marché central de Mongwalu, un endroit très fréquenté par les habitants de la région. Cette-fois, des hommes armés ont ouvert le feu dans la foule. Neuf personnes ont perdu la vie sur le champ et plusieurs autres ont été blessées, a ajouté le bourgmestre, Jean-Pierre Bililisende, également cité par le média en ligne 7sur7.cd..

Dans leur fuite, les assaillants ont tué par balles deux autres personnes, selon d’autres sources, qui ont attribué l’attaque à la milice Codeco.

Ce groupe armé prétend défendre la population Hema, face aux attaques des hommes armés de la tribu Lendu, regroupés dans un ensemble de milices sous l’appellation Codeco, qui eux-mêmes prétendent se défendre contre des attaques des Hema et des FARDC (forces armés de la RDC) en Ituri.

Après une décennie d’accalmie, le conflit meurtrier dans la province entre Hema et Lendu a repris fin 2017, provoquant la fuite de plus d’un million et demi de personnes. En cinq ans, plusieurs milliers de civils ont été tués dans des attaques, perpétrées principalement pour des motifs ethniques.

