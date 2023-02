Pénurie de billets au Nigeria: des émeutes éclatent dans une ville du sud-ouest

Photo: des manifestants en colère ont brûlé des pneus pour protester contre la pénurie de billets de banque, à Abeokuta, dans le sud-ouest du Nigeria, le 7 février 2023. Afp.com – Seun Adeniyi

Des échauffourées entre manifestants et policiers ont éclaté mardi à Abeokuta, dans le sud-ouest du Nigeria, où une foule de jeunes en colère a notamment attaqué une banque confrontée à une pénurie de billets, selon la police et des habitants. A trois semaines de l’élection présidentielle du 25 février, la grogne sociale s’intensifie dans le pays le plus peuplé d’Afrique (quelque 215 millions d’habitants) paralysé par une pénurie des nouveaux billets de nairas, accablant un peu plus les Nigérians déjà confrontés à de nombreuses pénuries d’essence.