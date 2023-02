RDC : Mémorandum sur la situation des Tutsi congolais

Nous, citoyens de la RDC et des pays amis issus de la mosaïque culturelle que regorge le continent africain, vous adressons ce mémorandum, en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, afin d’attirer votre attention sur la situation des Tutsi congolais.

En effet, nous avons des raisons de croire que les groupes de personnes identifiés comme Tutsi courent un risque de génocide en République Démocratique du Congo (RDC). Le mécanisme de sa mise en œuvre est connu car commun à tous les génocides du passé. Hélas, la prise de conscience des communautés tant nationales qu’internationale est, quant à elle, systématiquement tardive.

En référence à la Convention sur le génocide qui a pour but non seulement de réprimer celui-ci mais surtout de le prévenir, nous vous interpellons, chers représentants des institutions garantes des droits fondamentaux, au sujet de ce qui suit :

Contexte

La partition de l’Afrique à la conférence de Berlin en 1885 a uni au sein des mêmes entités étatiques des populations hétérogènes, tout comme elle a séparé celles homogènes. Exemples :

Les Swazi du royaume d’Eswatini (anciennement Swaziland) qui se retrouvent également au Mozambique, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. i

Les Bakongo de l’ancien royaume Kongo qui se retrouvent en RDC, au Congo-Brazzaville, au Gabon et en Angola.

Les populations de langue et de culture kinyarwanda/kirundi (qu’on appelle aussi « Banyarwanda/Barundi ») se trouvent dans la même situation que les deux exemples précités, dispersées entre le Congo, l’Ouganda, la Tanzanie et le Burundi.

Cependant, depuis l’accession à l’indépendance du Congo, des lois ont successivement été adoptées pour régler la question de la nationalité des Banyarwanda, prétendant tantôt la leur octroyer alors qu’ils en étaient déjà détenteurs en vertu des lois coloniales ; tantôt la leur retirer purement et simplement, provoquant une apatridie de facto, en violation des règles du droit international.ii

La stigmatisation des Banyarwanda a été principalement une instrumentalisation des problèmes locaux notamment d’ordre foncier par des leaders politiques dans une logique partisane. Instrumentalisation qui conduisit déjà en 1963 à la « guerre du Kanyarwanda »iii, puis en mars 1993 aux affrontements ethniques débutés avec l’attaque contre des Banyarwanda dans l’entité de Walikale et dont l’escalade fera en quelques mois entre 7.000 et 15.000 morts toutes ethnies confondues et plus de 250000 déplacées.iv L’Oxfam dira dans son rapport de juillet 1993 que ces affrontements avaient été « voulus par les autorités locales ».v

Ces clivages interethniques vont prendre une autre tournure à l’arrivée massive des réfugiés rwandais au Congo (ex-Zaïre) en 1994 ; masse à laquelle s’étaient entremêlés responsables et exécutants du génocide contre les Tutsi au Rwanda (miliciens Interahamwe, ex-militaires de la Force armée rwandaise et autres dignitaires du régime rwandais déchu). Ceux-ci ont drainé dans leur sillage la haine du Tutsi, naguère une particularité du conflit rwandais. Les communautés locales qui avaient d’abord considéré que Hutu et Tutsi ne formaient qu’un seul et même groupe, se sont progressivement rangées aux côtés des Hutu, aussi bien réfugiés rwandais que nationaux congolais, pour se liguer contre les Tutsi accusés d’être des alliés du gouvernement rwandais post-génocide sur base de faits avérés ou supposés.vi

Pour rappel, le 24 avril 1990, Mobutu annonce l’abolition du système de parti unique. La Conférence Nationale Souveraine, organisée pour baliser le passage à une Troisième République, charge alors une commission nommée « Vangu Mambweni » de régler la question de la nationalité. Celle-ci adoptera en avril 1995 des mesures visant à déchoir de la nationalité zaïroise les Banyarwanda locaux sous prétexte qu’ils seraient rwandais au même titre que les réfugiés de 1994.vii Oukase qui va légitimer des propos ouvertement discriminatoires telle la déclaration officielle du vice-gouverneur du Sud-Kivu, Lwasi Ngabo Lwanbanji. Ce dernier ordonna, en date du 9 octobre 1996, aux Banyamulenge de quitter le Zaïre dans un délai d’une semaine, déclenchant ainsi des attaques ciblées contre des personnes identifiées comme Tutsi.viii

Situation actuelle des Tutsis Congolais du Nord-Kivu et des Banyamulenge du Sud-Kivu

C’est dans ce contexte de remise en cause du droit fondamental à la nationalité et à la protection des Banyarwanda zaïrois que le 18 octobre 1996 furent jetées les bases de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (en cigle : AFDL). Soutenue notamment par le Rwanda et l’Ouganda, l’AFDL regroupait des Zaïrois de diverses origines décidés à renverser Mobutu. Cependant, cette rébellion à ses débuts avait été surnommée la « guerre des Banyamulenge »ix, accentuant ainsi la stigmatisation des personnes au faciès Tutsi à travers le pays.

Avant la rébellion de l’AFDL, la situation sécuritaire des Tutsi congolais (Banyarwanda du Nord-Kivu et Banyamulenge du Sud-Kivu) s’était dégradée au point de prendre des contours d’une épuration ethnique.x Entre juillet 1994 et octobre 1996, ils ont fait l’objet de plusieurs attaques ciblées, forçant les survivants à se réfugier dans les pays voisins.xi

Pendant et après l’AFDL, les Tutsi congolais sont devenus des cibles à travers le pays et aux alentours :

Le 10 décembre 1997, les réfugiés Tutsi congolais en provenance du Nord-Kivu installés dans le camp de Mudende (Rwanda) furent attaqués par des insurgés dirigés par des miliciens Interahamwe et ex-FAR avant de se replier dans leur sanctuaire qu’était devenue la RDC. Bilan : 237 morts (dont certains insurgés), 267 blessés et près de 150 femmes enlevées. xii

En 1998, suite à la rupture entre le Président Laurent Désiré Kabila et ses anciens alliés rwandais et ougandais qui l’avaient porté au pouvoir, une chasse aux Tutsi fut lancée par Kinshasa. Les victimes étaient profilées sur base de leur morphologie, avec des mots d’ordre qui émanaient parfois du sommet de l’Etat : Abdulaye Yerodia Ndombasi, directeur du cabinet de Laurent Désiré Kabila, avait comparé le Tutsi à « un virus, un moustique et une ordure à écraser avec détermination et résolution ». xiii

En janvier-février 2000, l’opération « Atuchangane » (qui peut se traduire du Swahili par « séparation ») fut organisée au Sud-Kivu appelant la population au « refus catégorique de vendre quoi que ce soit à un Tutsi, de le prendre à bord d’un véhicule (taxi compris), de corriger ses copies, de le soigner, de lui rendre un service administratif, de le servir […] ni de lui parler ». xiv

En août 2004, des réfugiés du Sud-Kivu installés dans le camp de Gatumba (au Burundi) ont été attaqués, faisant 160 morts exécutés à coups de machette ou brûlés vifs, et plus de 100 blessés. Les victimes étaient principalement des Tutsi, les assaillants ayant épargné les réfugiés d’autres groupes ethniques. xv

Entre avril 2017 et octobre 2019, environ 140 villages des Tutsi congolais et Banyamulenge ont été incendiés au Sud-Kivu dans les localités de Bijombo, Minembwe, Itombwe et Kamombo. Entre mars et septembre 2019, ce sont plus de 30 000 vaches qui y ont été pillées. xvi Rien qu’en octobre 2019, la MONUSCO a documenté 90 incidents et plusieurs assassinats ciblés contre des Tutsi. xvii

Rien qu’en octobre 2019, la MONUSCO a documenté 90 incidents et plusieurs assassinats ciblés contre des Tutsi. Depuis mai 2022, des groupes armés locaux, entre autres APCLS (Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain), CMC/Nyatura et FDLR, ont formé une coalition dénommée « Abazungu ». Celle-ci est impliquée dans des attaques, destructions et pillages systématiques des villages habités par des Tutsi dans les territoires de Masisi et Rutshuru, et a même créé une taxe dénommée « Irangira burima » (qui se traduit littéralement par « Sauve ta vie »). Cette taxe s’élève à 6 dollars par tête de vache pour les bouviers Tutsi contre un dollar pour les autres. Malgré cela, leurs vaches sont fréquemment razziées ou mutilées et laissées à l’agonie. xviii

Un communiqué conjoint de plusieurs associations et organisations de la société civile, dont la LUCHA censé se battre pour les droits humains, appelait la population à descendre dans la rue le 31 octobre 2022 pour chasser les « animaux Tutsi » et barrer la route au « Tutsi power ». La marche a dégénéré en attaque des biens appartenant aux Tutsi congolais et en contrôle des véhicules, machettes en mains, pour en débusquer. xix

Le 3 novembre 2022, à la suite de l’appel du chef de l’Etat à la jeunesse congolaise de constituer des groupes de vigilance pour faire face à ce qu’il qualifie d’agression rwandaise en référence à la rébellion du M23, plusieurs jeunes se sont portés volontaires, scandant des chants anti-Rwandais en guise de mobilisation. A Kalima, certains prirent des machettes et érigèrent de barrières pour traquer les « Rwandais » de leur ville.

Les incidents sont multiples jusqu’au cœur même de l’armée où des soldats Tutsi sont tués car considérés comme agents infiltrés.xx Les incitations à la haine sont en accès libre et continu sur les réseaux sociaux, dans les discours politiques, dans les manifestations, etc.xxi

Spécificité Tutsi dans un contexte général de violences en RDC

Les violences spécifiquement dirigées contre les Tutsi congolais ont tendance à être relativisées au vu du contexte d’insécurité généralisée en RDC où prolifèrent des conflits intercommunautaires dus à la faillite de l’État.xxii Cependant, même s’il est évident que la situation sécuritaire en RDC fragilise tous les groupes identitaires, le cas des Tutsi est particulier en ce sens que c’est le seul groupe contre lequel une certaine volonté d’épuration est clairement affichée, au moins dans les mots, appuyée par la négation de son appartenance à la nation congolaise.xxiii

En outre, la stigmatisation des Tutsi a dépassé l’espace régional d’où ils sont originaires pour s’étendre au pays tout entier. La caractéristique physique qui leur est attribuée en fait des cibles identifiables d’emblée. Factuellement, aucune autre communauté congolaise n’a jamais fait l’objet d’une telle traque sur tout le territoire national.xxiv

La conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide, Alice Wairimu Nderitu, a publié deux communiqués en 2022 sur la situation en RDC, en mettant l’accent sur la prévention du crime de génocide à l’égard des Tutsi congolais.xxv

Responsabilités de l’État congolais

Des leaders politiques locaux et nationaux ont longtemps surfé sur la haine ethnique à des fins électoralistes. L’absence d’État a favorisé la persistance et même l’aggravation de certains conflits.xxvi

Les signes avant-coureurs de génocide sont présents sans que l’appareil étatique congolais n’en prenne la mesure afin de remplir son obligation en termes de protection de toutes ses populations. Au contraire, il continue à offrir une tribune à des autorités qui prônent la haine. xxvii Les discours deshumanisants facilitent le passage à l’actexxviii ; l’impunité ambiante banalise les crimes et pousse à leur répétition.xxix

Responsabilités de la communauté internationale

Il incombe à la Communauté internationale de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés pour protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité.xxx

Or, ladite Communauté s’enroule dans un silence coupable devant le risque de génocide qu’encoure les Tutsi congolais. Pire, certaines personnalités prennent position sur la question du conflit à l’Est du Congo sans mesurer l’impact de leurs propos qui favorisent l’amalgame déjà fréquent qui veut que tous les Tutsi soient d’office Rwandais.xxxi

Par ailleurs, il faudrait une meilleure traçabilité des fonds alloués à diverses associations dans une région gangrénée par des milices armées, afin d’éviter que des subsides à des fins sociales n’alimentent le terrorisme que ce soit de manière inconsciente ou intentionnelle.

Conclusion et recommandations

Le droit à la vie est un droit suprême pour lequel aucune dérogation n’est autorisée, même pas en cas de danger public exceptionnel.xxxii Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, avait déjà attiré l’attention du gouvernement congolais sur sa recommandation générale n° XIX de 1995.xxxiii

Afin de prévenir le risque de génocide évoqué dans ce mémorandum et tenter de relever les défis d’une réconciliation entre les peuples pour un mieux vivre-ensemble, nous suggérons :

Que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités se saisisse du cas de la minorité Tutsi congolaise ;

Que la Belgique, ancienne puissance coloniale de la sous-région, participe à la restauration de la vérité historique au sujet de l’appartenance des Tutsi congolais (Banyarwanda et Banyamulenge) à la nation congolaise ;

Que l’État congolais réforme son système d’éducation afin de permettre l’accès à la connaissance de l’histoire de ce grand pays et de la richesse de sa diversité culturelle ;

Que l’État congolais mette tout en œuvre pour mettre fin à l’impunité des crimes en traduisant devant les tribunaux leurs auteurs ;

Que l’utilisation des slogans tels que « infiltrés rwandais », « rentrez chez vous » xxxiv , « Tutsi congolais n’existe pas » ou tout autre discours d’incitation à la haine soit pénalisé et sanctionné sévèrement ;

, « Tutsi congolais n’existe pas » ou tout autre discours d’incitation à la haine soit pénalisé et sanctionné sévèrement ; Qu’il soit créé en RDC des commissions vérités-réconciliations-réparations dans les zones où les communautés se sont affrontées par milices interposées ;

Que le prix Nobel de la paix, le Dr. Mukwege, utilise son aura nationale et internationale pour unifier des peuples en conflit depuis des décennies.

Alina Saidi; Activiste des Droits humains – Elizaire Ushini; Maisha RDC – Teddy Mazina; Artiste photographe – Bill Mokelwa; Doctorant en droits de l’homme – Tessa Mukaruginiza; Isoko Europe – Odette Rwubuzizi; Isoko Canada – El Memyi Murangwa, Isoko USA

