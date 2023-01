RDC: la cheffe de l’ONU condamne l’attaque qui a fait 15 morts dans les rangs de l’armée

La représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU en République démocratique du Congo (RDC) et cheffe de la Mission des Nations unies (Monusco), Bintou Keita, a condamné samedi l’attaque des miliciens qui a causé la veille la mort de 15 militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) dans la province d’Ituri (nord-est). Mme Keita s’est déclarée consternée par le prix élevé que les populations et les forces de sécurité congolaises continuent de payer à cause de l’activité des groupes armés. Elle a, dans un communiqué publié par la Monusco à Kinshasa, présenté ses sincères condoléances aux autorités, aux familles endeuillées et aux populations congolaises.

La diplomate guinéenne « souligne l’assistance et la solidarité des Casques bleus (de la Monusco) qui sont intervenus en soutien aux FARDC pour conduire des patrouilles des zones affectées, prodiguer des soins, évacuer les soldats blessés, récupérer les véhicules militaires, et sécuriser les lieux », ajoute le communiqué. La représentante spéciale réitère également l’appel lancé par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, aux groupes armés pour qu’ils déposent immédiatement les armes et s’engagent dans le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement, communautaire et stabilisation (PDDRC-S). Quinze militaires de l’armée congolaise, dont deux colonels, ont été tués vendredi après-midi par des miliciens dans la province d’Ituri, selon un nouveau bilan fourni samedi par la radio onusienne Okapi. Ils ont péri lors d’une embuscade tendue par des membres de la milice Codeco (Coopérative pour le développement du Congo)-URDPC (Union de révolutionnaires pour la Défense du Peuple congolais), un groupe armé de plusieurs milliers d’hommes qui revendique protéger la tribu Lendu face à la tribu Hema et l’armée nationale en Ituri. L’incident s’est produit lorsqu’un cortège de plusieurs voitures 4×4 amenait des militaires au front à Njala, où ces rebelles avaient attaqué quelques heures plus tôt une position des forces régulières. Cette attaque avait fait, selon des sources de sécurité, sept morts dans le rang des assaillants et neuf blessés. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.