Enabel décerne le Prix Awa à quatre femmes entrepreneures d’Afrique et du Moyen-Orient

Quatre femmes entrepreneures originaires d’Afrique et du Moyen-Orient ont été récompensées jeudi soir par le Prix Awa, décerné pour la première fois par l’agence belge de coopération au développement Enabel, en présence de la reine Mathilde et de la ministre de tutelle, Caroline Gennez. Leurs projets ont été sélectionnés parmi plus de 2.400 candidatures provenant de 16 pays.

Parmi les lauréates, Aminata Simpara du Mali remporte le prix dans la catégorie « Start-up » pour son entreprise N’terini qui produit, à Bamako, des serviettes hygiéniques réutilisables afin de briser le tabou de la précarité menstruelle.

Dans la catégorie « Scale up », le prix est décerné à la Rwandaise Credia Umuhire Ruzigana. La jeune femme a fondé et dirige Imanzi Creations, une entreprise qui publie des romans, des bandes dessinées et des jeux de société faisant revivre de vieilles histoires et des contes de fées issus de la riche histoire culturelle du Rwanda.

Rim Machhour, du Maroc, se voit décerner le prix Awa dans la catégorie « Innovation ». Titulaire d’un master en innovation sociale, la jeune femme a cofondé Dealkhir.ma, une plateforme d’e-commerce solidaire.

Enfin, Kathia Iradukunda du Burundi est récompensée par le prix du public. Engagée depuis son plus jeune âge dans la protection environnementale, elle a créé une entreprise pour lutter contre la jacinthe d’eau, une plante invasive. La « Hyacinth Art House » récolte les jacinthes d’eau et les transforme en divers objets d’art.

Pour de nombreuses femmes des pays en développement, la voie de l’entrepreneuriat est encore semée d’embuches. Dans certains pays, les femmes ne sont ainsi pas autorisées à gérer un compte bancaire sans le consentement de leur mari. En Afrique et au Moyen-Orient, moins de 40% des femmes possèdent un compte en banque.

En élevant des entrepreneures prometteuses au rang de modèles, le Prix Awa vise à rendre l’entrepreneuriat plus accessible aux femmes. Il est doté d’une semaine de coaching intensif et d’un accompagnement d’un an afin d’aider les lauréates à développer davantage leur entreprise.

« Les lauréates du prix Awa sont toutes des modèles impressionnants. Elles inspireront d’innombrables autres filles et femmes au sein leur propre communauté à leur emboîter le pas », s’est félicitée la ministre Gennez.

« Leur histoire, leur parcours, leur projet sont autant de leçons de vie pour chacun et chacune d’entre nous », a souligné la reine Mathilde.

