RDC: 72 morts et 67 disparus après un naufrage dans la province d’Équateur

Le naufrage d’un convoi motorisé sur la rivière Lulonga, dans une zone reculée du nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), a fait la semaine dernière 72 morts et 67 disparus, a rapporté jeudi la radio onusienne Okapi, citant des sources locales. « Le bilan fait état de 72 corps sans vie retrouvés et enterrés, 69 disparus et puis 148 rescapés. Également avec perte des biens matériels », a indiqué mercredi le ministre des Actions humanitaires de la province d’Equateur, Luc-Didier Mbula, en présentant mercredi le rapport d’enquête rédigé par une mission multisectorielle dépêchée sur place.

De premiers bilans, publiés la semaine dernière faisaient état de plusieurs dizaines de personnes – de 22 à « plus d'une centaine », selon les sources. L'embarcation accidentée se rendait de la ville de Basankusu, dans la province d'Equateur, à Lilanga, au Congo-Brazzaville, quand elle a coulé dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 janvier, sur la rivière Lulonga. La société civile de Basankusu avait indiqué que la surcharge et la navigation nocturne étaient à la base de cet accident, qui s'est produit dans une zone non couverte par un réseau téléphonique. Les naufrages sont fréquents en RDC et se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de la négligence des armateurs, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de passagers ne savent pas nager.