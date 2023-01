L’est de la RDC : la tension monte chaque jour d’un cran

Kinshasa et Kigali s’accusent mutuellement de provocation dans un climat de plus en plus exacerbé.

Mardi 24 janvier, un des deux avions Sukhoï-25 de la République démocratique du Congo a essuyé des tirs de l’artillerie rwandaise alors qu’il volait à basse altitude sur la frontière entre les deux pays dans le Nord-Kivu. Pour Kigali, l’avion a violé son espace aérien et “le Rwanda demande à la RDC d’arrêter cette agression”, selon Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement rwandais. Kinshasa, de son côté, dément tout survol de l’espace aérien rwandais et condamne “l’attaque” de l’appareil par l’armée rwandaise, “une action délibérée d’agression qui équivaut à un acte de guerre”.

Le Rwanda avait déjà accusé en novembre et en décembre des avions de chasse congolais d’avoir violé son espace aérien. L’un d’entre eux s’est même posé quelques instants sur un aéroport rwandais situé à moins de 5 kilomètres de la piste congolaise dans la ville de Goma.

Com’ massive

En dépit d’annonces de cessez-le-feu et de retrait des troupes, les combats persistent dans l’est de la RDC entre l’armée congolaise et les rebelles du M23. Une rébellion tutsie qui se présente comme un mouvement congolais, là où Kinshasa voit la “main noire” de son voisin.

“Ils ne partiront pas car ils sont chez eux”, nous explique une Congolaise du Nord-Kivu qui indique, carte à l’appui, certaines avancées récentes du M23 dans le Nord-Kivu.

Entre Kigali et Kinshasa, la guerre des mots s’envenime quotidiennement. Depuis plusieurs semaines, la force de frappe médiatique congolaise a marqué des points et enregistre un soutien populaire massif dans sa dénonciation d’une guerre menée par le Rwanda à travers le M23 sur son sol, stigmatisant au passage une communauté. Face à cette guerre médiatique, Kigali pourtant dépositaire d’une communication efficace et rodée, a paru pris de court par la virulence et la répétition des accusations congolaises qui peuvent s’appuyer sur des images onusiennes montrant des mouvements de troupes rwandaises sur la frontière congolaise ou sur des rapports écrits qui mettent en cause Kigali.

“Si la communauté internationale a lancé au Rwanda des appels à la retenue, si certains gouvernements sont allés un pas plus loin, il n’y a pas eu jusqu’ici de sanctions, ce qui montre aussi un malaise certain. La RDC de Tshisekedi bénéficie aujourd’hui d’un climat économico-politique favorable. Tout le monde lui fait les yeux doux et ne veut prendre le risque de se priver de ses matières premières”, explique un universitaire congolais. Le récent sommet États-Unis-Afrique l’a démontré. Washington veut éviter que Pékin, qui a pris de l’avance dans les pays qui disposent de quantité de matières premières importantes, n’en prive les autres. Washington est prêt à se montrer conciliant vis-à-vis des prochaines échéances congolaises en échange d’une promesse de Kinshasa de ne plus laisser filer toute sa matière première brute vers Pékin.

La “compréhension” américaine vis-à-vis d’un éventuel léger retard dans le processus électoral congolais n’est pas un chèque en blanc pour escamoter ce passage par les urnes. Et les tensions à l’est vont faire peser une véritable hypothèque sur l’avenir de ce scrutin et du pays. L’enregistrement des électeurs de cette région, en février-mars, s’annonce compliqué. La Ceni ne peut pourtant rater ce rendez-vous sous peine d’envenimer la situation et de donner un nouveau prétexte au M23 et certains autres mouvements de reprendre l’offensive face à une armée congolaise exsangue et des bataillons des pays de l’East African Community incapables de s’interposer sur un terrain qu’ils ne maîtrisent pas. “La situation au sein de l’armée congolaise n’évolue pas”, explique Jean-Jacques Wondo, expert militaire de cette région qui détaille : “En 2022, ce fut la débandade dans les rangs de l’armée face au M23 et les troupes ne sont toujours pas restructurées aujourd’hui. Qui plus est, il y a eu beaucoup d’armes qui sont passées à l’ennemi et on ne comprend rien à la structure de commandement. Au Nord-Kivu, on ne sait pas qui est le directeur opérationnel”, poursuit M. Wondo qui pointe aussi les liaisons dangereuses de l’armée congolaise qui “s’allie avec des milices locales et les arme. Sans oublier le manque de moyens et son corollaire, le vol à tous les niveaux. À Goma, le stock de carburant pour les Soukhoï et les hélicoptères, prévu pour plusieurs jours, a été pompé en quelques heures”. Un chaos qui démontre que l’armée congolaise ne contrôle pas le territoire et que le pays entier reste dès lors à la merci d’un mouvement qui pourrait repartir à l’offensive s’il se sent exclu du processus électoral.

