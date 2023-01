RDC : Combien d’électeurs congolais en Belgique ?

Ce 25 janvier débute l’enregistrement des Congolais de la zone 2 dans laquelle se retrouve aussi, pour la première fois dans l’histoire électrale congolaise, les diasporas de France, d’Afrique du Sud et de Belgique…

Une infime partie des Congolais de la diaspora va avoir la possibilité de participer à la prochaine présidentielle en RDC. Seuls, cinq pays auront a possibilité de participer à cette première : Afrique du Sud, Belgique, Canada, Etats-Unis et France. Les Congolais du Canada et des Etats-Unis ont été versés dans la zone 3 et pourront donc s’enregistrer de fin février à fin mars.

Combien sont-ils en Belgique ? Selon les chiffres officiels émis par Statbel, l’office belge de statistique, il y a 17 099 Congolais de plus de 18 ans en Belgique (4 518 jeunes de moins de 18 ans). Des chiffres qui remonent au 1 janvier 2022 qui sont donc susceptibles d’être très légèrement différents de la réalité de ce mois de février 2023.

