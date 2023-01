RDC : La CENI prolonge la durée des enregistrements en zone 1

La Ceni annonce qu’elle va accorder une « période de récupération » de 25 jours pour que les électeurs congolais de la zone 1 puissent s’inscrire aux élections du 20 décembre prochain.

« Ca glisse déjà à la Ceni », persifle un Kinois à l’annonce de la période de 25 jours supplémentaires accordés par la Ceni aux candidats électeurs de la zone 1 qui ne sont pas encore enregistrés.

La Commission présidée par Denis Kadima Kazadi justifie cette rallonge de 25 jours, jusqu’au 17 février, par le fait que « certains centres de cette aire n’ont pas fonctionné de manière régulière et par la nécessité pour tous les Congolais remplissant les conditions requises de jouir de la qualité d’électeur et de figurer sur la liste électorale ».

Sur les 18 millions d’électeurs attendus sur cette zone qui a débuté ses enregistrements le 24 décembre, un peu plus de 7 millions seraient enregistrés à ce jour, soit 37,9%. Toujours selon la Ceni, 8901 centres seraient opérationnels sur les 9200 initialement annoncés, soit 97 %.

La zone 2 (Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France) débutera ses enregistrements comme prévu le 25 janvier pour une durée de 30 jours jusqu’au 23 février.

Doutes pas dissipés

« Il n’y avait pas d’autre solution que de prolonger au vu des ratés en série, du retard à l’allumage et des nombreux dysfonctionnements », explique un prêtre kinois qui évoque ses « nombreux paroissiens » qui « se cassent souvent les dents et perdent un temps considérable pour cette opération, visiblement, moins bien préparée que la Ceni semble le dire. Il faut souvent plusieurs jours pour obtenir la carte d’électeur qui sert aussi, il ne faut pas l’oublier, de carte d’identité. Beaucoup de centres tournent au ralenti parce que les membres de la Ceni ne maîtrisent toujours pas leurs appareils, parce que le manque d’énergie est un véritable obstacle. Ce qui me revient de la province est plus chaotique qu’ici avec des bureaux inexistants ou toujours dépourvus de machines. Le bois de rallonge gracieusemet offert par la Ceni ne suffira pas à combler le retard ».

Cette prolongation, certes dans la zone 1, accentue aussi le doute sur la possibilité de respecter les délais extrêmement serrés prévus par le calendrier de la Ceni… « Le vrai d’étranglement, techniquement, c’est toujours la consolidation du fichier, son nettoyage« , explique un habitué des processus électoraux, très pessimiste.

CENI COMMUNIQUE DE PRESSE n° 005 Prolongation Zone 1

Que pensez-vous de cet article?