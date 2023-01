Un auditoire portera le nom de Lumumba sur le campus de Middelheim à Anvers

Le nom de Patrice Lumumba sera attribué à un auditorium sur le campus de Middelheim, fait savoir l’Université d’Anvers. « C’est plus qu’une dénomination symbolique » déclare cette dernière. L’auditoire en bois sélectionné se situe dans l’historique École Coloniale Supérieure. Il y a exactement 62 ans, le 17 janvier 1961, Lumumba était assassiné. Il était le tout premier Premier ministre du Congo Kinshasa indépendant.

« L’héritage du passé colonial de la Belgique est encore palpable », déclare le recteur Herman Van Goethem. « Toute personne qui a des racines étrangères doit encore aujourd’hui faire face aux micro-agressions, au racisme et aux préjugés – parfois même au sein de l’université elle-même », admet-il.

Jusqu’en 1962, le campus de Middelheim abritait l’École Coloniale Supérieure, où les Belges de sexe masculin recevaient une formation élitiste pour ensuite aller gouverner les colonies. Le rectorat de l’Université d’Anvers y a également posé ses quartiers.

« Lumumba s’est battu pour l’égalité des droits sociaux et politiques », souligne l’UAnvers. « Lumumba a dénoncé la domination et l’exploitation coloniales ainsi que la violence, les exactions, les violations individuelles des droits de l’homme, le racisme et la discrimination ».

Le 31 mars prochain, l’auditorium du principal édifice sur le campus de Middelheim sera solennellement rebaptisé Auditoire Patrice Lumumba. La cérémonie se déroulera en présence de des enfants et petits-enfants de l’ancien homme d’État congolais.

« L’assassinat de Lumumba a été commis en collaboration avec les Belges. Avec la complicité du gouvernement belge » affirme le recteur. « Dans les décennies qui ont suivi sa mort, Lumumba est devenu un important symbole d’émancipation, de respect, d’égalité et des droits humains ».

