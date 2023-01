Le gouvernement congolais a démenti la présence de mercenaires du groupe russe Wagner agissant aux côtés des militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), tout en admettant la présence d’experts techniques étrangers pour assurer la mise en oeuvre des avions et des hélicoptères de combat, révélée par un site spécialisé. Le site d’information sur l’Afrique Africa Intelligence a affirmé la semaine dernière qu’au moins deux « prestataires militaires privés » étaient à l’oeuvre à Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu (est), en proie à des violences depuis plus de vingt ans et dont une partie du territoire est occupée par la rébellion tutsi du Mouvement du 23 Mars (M23).

L'une de ces sociétés, du nom d'Agemira, assure la maintenance des aéronefs de l'armée congolaise, tandis que l'autre fournit des « instructeurs militaires » aux FARDC, précise ce site. Agemira est enregistrée à Sofia, la capitale bulgare, mais opère à travers son entité locale, Agemira RDC. A sa tête se trouve le Français Olivier Bazin, alias « colonel Mario », un homme d'affaires actif depuis une trentaine d'années dans les milieux franco-africains, notamment comme courtier en équipements militaires. C'est la première fois qu'il intervient en RDC, selon Africa Intelligence. Bazin a signé en mai dernier avec le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda Rukemba, un contrat de remise en état et de maintenance des aéronefs de la Force aérienne congolaise (FAC), dont les deux avions d'attaque au sol Sukhoi Su-25, acquis en Ukraine au début des années 2010 sous la présidence de Joseph Kabila, et de deux hélicoptères d'attaque Mil Mi-24 de fabrication soviétique. Toujours selon ce site, l'homme d'affaires a déployé à Goma une quarantaine de techniciens, pour certains visibles en ville vêtus de t-shirts floqués Agemira. La plupart d'entre eux, de nationalité bélarusse et géorgienne, ont autrefois servi dans les rangs de l'armée soviétique. Ils s'occupent, sur le tarmac de l'aéroport international de Goma, de la maintenance des Sukhoi et des deux Mi-24. Ces appareils, pilotés par des Géorgiens employés par les FARDC, ont été utilisés en novembre dernier dans le cadre des frappes aériennes contre les rebelles du M23. Africa Intelligence mentionne également la présence dans la ville d'une centaine « d'instructeurs militaires » roumains, pour certains francophones, arrivés à la fin de l'an dernier par vol spécial en provenance de Bucarest. Ces militaires privés sont sous les ordres de l' »entrepreneur de guerre » roumain Horatiu Potra, un ancien de la Légion étrangère française reconverti dans les prestations militaires privées. Le porte-parole du gouvernement de Kinshasa,Patrick Muyaya Katembwe, a démenti mercredi la présence à Goma de mercenaires, dont ceux du groupe russe Wagner. Mais il a admis celle de « personnel technique » et d' »instructeurs ». « Lorsque nous avons des avions Sukhoi, il y a un personnel technique qui doit les entretenir. Et si nous ne disposons pas de la main d'œuvre, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin d'instructeurs et que nous avons des compétences notamment des anciens de la Légion française. Est-ce qu'on va se priver de recourir aux moyens qui vont nous permettre d'assurer la formation de nos militaires », a affirmé M. Muyaya, qui est également ministre de la Communication et des Médias, devant la presse.