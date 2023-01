RDC : Christophe Mboso aime le parlement belge

La diplomatie pour les nuls Par Hubert Leclercq

Le président du parlement congolais est de retour en Belgique, toujours flanqué de son inséparable ami, le député brabançon socialiste André Flahaut, habitué des allers-retours à Kinshasa.

De passage en Belgique, le président de la chambre congolaise, fervent supporter de Félix Tshisekedi après avoir été mobutiste sous Mobutu et kabiliste sous Kabila, s’est rendu le 11 janvier à Charleroi avant d’être reçu à l’hotel de ville de Bruxelles et au parlement bruxellois. Ce jeudi, cap sur le parlement national où il a « rassuré » ses hôtes sur « la détermination des autorités congolaises pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel, tout en sollicitant l’accompagnement du gouvernement belge dans les efforts de la République démocratique du Congo pour retrouver la paix afin d’enlever l’obstacle majeur, qui est l’agression rwandaise et la violence des groupes armés… ».

A kinshasa, certains élus nationaux rappellent à leurs collègues belges que leur hôte du jour a toujours refusé de réintégrer quatre élus, d’anciens gouverneurs ou vice-gouverneurs, qui avaient quitté le parlement national pour occuper le siège de gouverneur et qui, aujourd’hui qu’ils ont été démis de leur fonction, ont demandé, comme le prévoit la loi congolaise, de réprendre leur siège.

« Le président Mboso ne veut rien entendre. Nous nous pésentons à chaque session parlementaire mais nous sommes confinés sur les bancs du public, confie l’un d’eux. Nous avons écrit à la présidente du parlement de Belgique pour expliquer cette situation et l’illégalité qu’entretient Monsieur Mboso, mais visiblement cela ne pose pas de souci à Bruxelles », poursuit-il.

Que pensez-vous de cet article?