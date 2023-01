RDC: démission d’un gouverneur de province absent pour raisons de santé

Le gouverneur de la province du Lualaba (sud de la République démocratique du Congo), Richard Muyej Mangez Mans, a démissionné mardi de ses fonctions après deux ans d’absence et alors qu’il fait l’objet d’accusations de détournement de deniers publics, rapporte mercredi la presse congolaise. M. Muyej a annoncé sa démission dans une lettre adressée au vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Daniel Aselo Okito Wankoy, selon la radio onusienne Okapi et plusieurs médias en ligne.

A Radio Okapi, parrainée par l'ONU, il a précisé avoir pris cette décision pour permettre à ce que les élections démocratiques puissent être organisées dans sa province (l'une des quatre issues du démantèlement de l'ex-Katanga) et permettre ainsi au Lualaba de se développer. « Il était temps que j'arrête et que je donne la chance à la gouvernance de retrouver la légitimité, à travers des élections libres et transparentes pour qu'enfin les bases de relance soient consolidées. Je ne voudrais pas être l'obstacle au développement d'une province que j'aime beaucoup. Donc, c'est en toute liberté que j'ai déposé ma démission », a ajouté cet ancien ministre de l'Intérieur durant la présidence Joseph Kabila Kabange. M. Muyej est absent, pour des raisons de santé, de sa province depuis deux ans. Il est soigné depuis le 10 janvier 2021 en Afrique du Sud. « Je ne sais pas exercer mes fonctions à 2.000 kilomètres de ma province », a-t-il encore dit. Accusé de détournement présumé des fonds alloués à un projet agricole pour la saison 2019-2020 sur la base d'un rapport de l'Inspection générale des inances (IGF), l'ancien gouverneur s'est dit être prêt à répondre à toute invitation de la justice. L'Assemblée provinciale du Lualaba avait voté en novembre dernier, une résolution autorisant le procureur général près la Cour de cassation à le poursuivre.