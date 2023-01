Collision entre deux bus au Sénégal: au moins 38 morts, deuil national

Au moins trente-huit personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors d’une collision entre deux bus au Sénégal, ont indiqué dimanche les pompiers et le parquet, le président Macky Sall décrétant un deuil national de trois jours. L’accident, le plus meurtrier dans le pays ces dernières années, a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à 03H15 locales (04H15 HB), près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar, selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Le chef de l'Etat, « profondément attristé par le tragique accident routier », a évoqué un bilan de « 40 morts » dans un tweet et décidé d' »un deuil national de trois jours à partir de lundi ». Il est attendu sur place dans l'après-midi. Un conseil interministériel se tiendra lundi pour « la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs », a-t-il précisé. Le procureur de la République de Kaolack a donné des précisions sur la cause du drame: « selon les premiers éléments de l'enquête (…), un bus affecté au transport public de voyageurs, à la suite de l'éclatement d'un pneu, a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse ». Le magistrat évoque un « bilan provisoire » de 38 morts et 78 blessés, dont des cas graves. Les pompiers avaient dans un premier temps évoqué un bilan de 38 morts et 87 blessés. Les victimes ont été transportées à l'hôpital de Kaffrine, les carcasses des bus dégagées et la voie de nouveau ouverte à la circulation, selon les pompiers. Les accidents de bus sont fréquents en Afrique, en raison du mauvais entretien des véhicules, de routes en mauvais état mais aussi d'erreurs de conduite, de nombreux automobilistes étant détenteurs de permis achetés auprès d'inspecteurs corrompus, sans avoir jamais fréquenté d'auto-école.