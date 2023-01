RDC: un nouveau commandant pour la Monusco, à nouveau un général brésilien

Un général brésilien, Otávio Rodrigues de Miranda Filho, succèdera le mois prochain à l’un de ses compatriotes comme commandant des Casques bleus de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco), a annoncé mercredi l’ONU. « Le général de corps d’armée Miranda Filho succède au général de corps d’armée Marcos de Sá Affonso da Costa du Brésil, qui arrivera au terme de sa mission le 28 février 2023 », a indiqué le secrétaire général de l’Organisation, António Guterres, dans un communiqué.

Ce sera le quatrième général brésilien à exercer la fonction de « Force Commander » de la Monusco depuis 2013.

Le général Miranda Filho a plusieurs années d’expérience dans le commandement et les structures de contrôle de l’armée brésilienne. Depuis août 2021, il occupe le poste de commandant de la région militaire du Nord. Il était auparavant le chef des affaires internationales au sein des forces de défense brésiliennes, ont précisé les Nations unies.

Il a également occupé plusieurs autres postes de commandement, notamment celui de général de brigade dans la 9e brigade d’infanterie motorisée, de 2018 à 2019, et de chef d’état-major du commandement militaire de Planalto, de 2016 à 2018. Il possède également une expérience internationale, comme attaché militaire de l’ambassade du Brésil en Chine de 2014 à 2016.

Le général Miranda Filho est titulaire d’une licence en sciences militaires de l’Académie de Das Aghulas Negras, au Brésil, et a suivi plusieurs formations dans les universités de commandement et d’état-major général de l’armée de Rio de Janeiro. Il parle couramment le portugais, l’anglais et l’espagnol et maîtrise le français.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé le 20 décembre dernier d’un an le mandat de la Monusco, en maintenant le même niveau d’effectifs, malgré la grave instabilité qui règne dans l’est du pays.

Les quinze pays du Conseil de sécurité ont ainsi approuvé, à l’unanimité, une résolution prolongeant le mandat de la mission onusienne de maintien de la paix jusqu’au 20 décembre 2023 et maintenant l’autorisation de déployer jusqu’à 13.500 Casques bleus.

