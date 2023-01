RDC: la rébellion du M23 progresse encore, sans montrer de signe du retrait annoncé

Les rebelles du Mouvement du 23 Mars (M23) ont poursuivi leur progression dans certaines zones de la province du Nord-Kivu (est de la République démocratique du Congo) en dépit de leurs promesses de retrait, rapportent mercredi des médias congolais, citant des sources locales. Selon le site Actualité.cd, les combattants du M23 ont fait leur entrée mercredi à Nyamilima, une localité du groupement de Binza, en territoire de Rutshuru, à environ 100 km de la ville de Goma, le chef-lieu du Nord-Kivu. Ils ont emprunté des sentiers secondaires, en l’absence de l’armée et de la police.

« On entend actuellement des coups de feu, des tirs de sommation pour probablement contrer toute résistance », a déclaré un notable cité par ce média en ligne.

Mardi déjà, des coups de feu avaient été entendus près des localités de Tshabavu et de Buramba, situées à moins de dix kilomètres de Kisharo – déjà sous le contrôle du M23 -, provoquant des déplacements de population.

L’agglomération de Kisharo est passée lundi sous le contrôle du M23, à la suite des affrontements entre ces combattants et les milices locales.

Selon d’autres notables de la région cités par la radio onusienne Okapi, la rébellion du M23 et leurs alliés occupent plus de 100 villages dans les groupements de Bwisha et Bwito dans le Rutshuru, dont les rebelles ne font guère mine de se retirer.

Le 23 décembre, les rebelles et leurs chefs militaires avaient rencontré les commandants de la Force régionale de l’EAC (« East African Community »), en vu de leur retrait du groupement (ensemble des villages) de Kibumba.

Le lendemain, l’armée congolaise avait qualifié de « leurre » cette annonce de désengagement. Depuis, aucun mouvement de retrait effectif n’a été signalé.

« Ici dans le groupement de Kibumba et Buhumba, les M23 sont toujours avec nous », tout comme les militaires de la Force est-africaine, a déclaré lundi à l’AFP un habitant, sous le couvert de l’anonymat pour des raisons sécuritaires.

« L’EAC nous a dit d’attendre, que peut-être ils (les M23) vont se retirer », mais jusqu’à présent « les M23 sont toujours dans la zone, leur retrait n’a pas été effectif », a regretté le bourgmestre de Kibumba, Boniface Kagumyo, qui vit actuellement dans un camp de déplacés près de Goma.

La RDC accusant le Rwanda de soutenir activement le M23 et de combattre à ses côtés, les relations entre les deux voisins sont exécrables.

Des initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de résoudre cette crise, notamment le déploiement en cours de la Force régionale est-africaine, dirigée par le Kenya.

