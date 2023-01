RDC : Une année sur tous les fronts au Congo

Le président Félix Tshisekedi est entré dans la dernière année de son mandat. L’élection présidentielle est annoncée pour le 20 décembre prochain. Depuis le 24 décembre la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a lancé une gigantesque campagne d’enregistrement des électeurs dans ce pays continent sans état civil et sans infrastructure routière, généralement sans électricité et avec un taux de scolarité en baisse constante.

Le président de la Ceni, Denis Kadima, proche du pouvoir de Tshisekedi, répète à l’envi que cette campagne d’enregistrement a été bien préparée, qu’il ne lui faudra que 3 mois pour enregistrer les 50 millions d’électeurs et délivrer autant de cartes d’électeurs. Certains opposants au régime Tshisekedi, dont Martin Fayulu, qui se présente comme le vrai vainqueur des élections de 2018, l’ancien Premier ministre de Kabila Augustin Matata, ou le Prix Nobel de la paix de 2018, le gynécologue Denis Mukwege, ont publié une lettre ouverte dans laquelle ils appellent notamment à une réforme en profondeur de la Ceni et de la Cour constitutionnelle, instance qui doit valider le résultat des élections et qui est, elle aussi, largement entre les mains des tshisekedistes après une manœuvre, peu respectueuse de la Constitution, pour déplacer des juges de l’ancienne Cour au profit de nouveaux, issus de l’ethnie présidentielle.

Les manœuvres politiques sont lancées

La veille de Noël, Moïse Katumbi, l’ancien gouverneur du Katanga, qui avait choisi jusque-là de soutenir la majorité présidentielle sans signer pour autant un chèque en blanc à la majorité de l’Union sacrée de la Nation, a annoncé qu’il quittait le navire et serait candidat à la prochaine présidentielle. Un départ et une candidature prévisibles qui a impacté le gouvernement du Premier ministre Sama Lokonde qui a perdu dans la foulée deux ministres puisés dans les rangs du parti de Katumbi : Christian Mwando et Chérubin Okende, respectivement ministre du Plan et des Transports. Deux départs qui démontrent que le Chairman, s’il a perdu plusieurs cadres appâtés par les billets verts du pouvoir, est parvenu à conserver des assises solides. Dans les rangs katumbistes, de plus en plus de voix se font entendre pour exiger aussi une réorganisation de la Ceni et de tout le processus électoral “bien mal engagé”, selon un observateur de la plateforme politique Lamuka présent à Matadi dans le Kongo central.

Un acteur politique majeur, Joseph Kabila, doit encore se positionner. Silencieux depuis son départ du pouvoir, l’homme devra sortir prochainement de son silence s’il veut peser sur le processus politique et répondre à l’attente de ses troupes, encore nombreuses, qui lui sont restées fidèles.

Processus chaotique

Les différents témoignages recueillis dans la ville capitale de Kinshasa et dans le Kongo central auprès de jeunes gens engagés et formés par la Ceni sont désastreux et font déjà peser une lourde hypothèque sur la crédibilité de tout le processus électoral qui va coûter au moins un milliard de dollars. “Certains bureaux sont introuvables, d’autres ont été ouverts avec plusieurs jours de retard et ne disposent pas du matériel nécessaire”, explique un témoin européen qui insiste sur “la difficulté de se faire accréditer comme observateur pour le processus en cours”.