RWANDA RDC : Kinshasa annonce « l’arrestation d’espions rwandais ». Kigali dénonce « une violation de son espace aérien »

La situation se détériore chaque jour un peu plus entre le Rwanda et la RDC.

Mercredi, les autorités congolaises annonçaient l’arrestation de « plusieurs espions » oeuvrant pour les services rwandais dans une longue conférence de presse qui visait à détailler la personnalités, le parcours et les reproches adressés à ces quatre personnes dont les nms et les photos ont été publiés.

Kinshasa accuse aussi le Rwanda d’avoir cherché à préparer une attaque contre le président de la République.

En début de soirée, Kigali annonçait qu’un avion de chasse Sukhoi-25 de la RDC avait violé l’espace aérien rwandais le long du lac Kivu dans la province occidentale du Rwanda « aujourd’hui vers 12h00 » avant de rentrer immédiatement en RDC.

Les autorités rwandaises ont une nouvelle fois protesté auprès du gouvernement de la RDC contre les violations de l’espace aérien rwandais par les avions de chasse de la RDC.

Dans sn communiqué le Rwanda explique que cet « incident fait partie d’une série de provocations » et rappelle le précédent du 7 novembre dernier quand « un avion de chasse de la RDC du même type a brièvement atterri à l’aéroport de Rubavu ».

Ce cycle de provocations, accusations, menaces prend des accents de plus en plus dangereux et interdit tout début de dialogue pour tenter de trouver des pistes de solution. Cette rhétorique belliqueuse porte en elle tous les ferments d’une instabilité durable, voire pire.

