RDC: début de l’enrôlement des électeurs pour les scrutins du 20 décembre 2023

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) congolaise a entamé samedi la vaste opération d’identification et d’enrôlement des électeurs en vue des scrutins – présidentiel, législatif et provinciaux – prévus le 20 décembre prochain en République démocratique du Congo (RDC), a rapporté la presse locale. L’enrôlement concerne, dans un premier temps, dix des 26 provinces que compte l’ex-Zaïre, celles de l’aire opérationnelle numéro un (AO1), qui recouvre les provinces de Kongo-central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Equateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tshuapa. Près de vingt millions d’électeurs sont attendus dans les centres d’inscription des provinces au cours du mois à venir, selon les estimations de la Céni.

La Céni a affirmé vendredi avoir prévu environ 1.432 bureaux d’enrôlement des électeurs pour la seule ville-province de Kinshasa (une gigantesque mégalopole d’une dizaine de millions d’habitants), au lieu de 980 comme lors de l’enrôlement de 2017, qui avait précédé les scrutins du 30 décembre 2018 – soit un accroissement de 45%.. Selon la radio onusienne Okapi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est enrôlé dès ce samedi au centre de l’École primaire Liziba dans la ville de Mbandaka, le chef-lieu de la province de l’Equateur (nord-ouest) « pour donner l’exemple ». Il s’y trouvait à l’occasion d’une conférence réunissant les gouverneurs des 26 provinces. La province de l’Equateur attend au moins un million d’enrôlés. La Céni a prévu 746 centres d’inscription, dont 35 dans la ville de Mbandaka. Toujours selon Radio Okapi, parrainée par l’ONU, le président de la Céni, Denis Kadima Kazadi – dont la désignation avait été contestée par les deux plus importantes confessions religieuses en RDC, la puissante Eglise catholique et l’Église du Christ au Congo (ECC, protestante) – s’est pour sa part enrôlé au centre d’inscription de l’athénée de la commune kinoise de la Gombe. Dans le territoire de Kwamouth, dans le province du Mai-Ndombe (ouest), le début des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs a toutefois été reporté à février 2023 en raison de violences inter-ethniques qui ont causé plus de 200 morts en quelques mois et entraîné un déplacement massif de population, a indiqué samedi M. Kadima au média en ligne Actualité.cd. L’enrôlement des électeurs doit se poursuivre dans l’aire opérationnelle numéro deux (AO2, qui recouvre les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika) du 25 janvier au 23 février 2023, puis dans l’AO3 (Bas-Uélé, haut-Uélé, Ituri, Tshopo, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema) du 23 février au 23 mars prochains. Les Congolais vivant à l’étranger, dans cinq pays (Afrique du sud, Belgique, France, Canada et Etats-Unis), pourront également s’inscrire comme électeurs – ce qui est une première. Que pensez-vous de cet article? 0 -5