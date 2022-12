RDC: le retrait des rebelles du M23 est « un leurre », selon l’armée

L’armée de la République démocratique du Congo a qualifié samedi de « leurre » le retrait des rebelles du M23 d’une ville stratégique située près de Goma (est), affirmant que la rébellion renforçait ses positions ailleurs.

Les rebelles du groupe M23 ont conquis au cours des derniers mois de vastes pans du territoire du Nord-Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda, progressant jusqu’à quelques dizaines de kilomètres de Goma. « Le désengagement annoncé avec pompe » par les rebelles du M23 « soutenus par les Forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale », ont affirmé les forces armées dans un communiqué. Sous la pression internationale, les rebelles ont pris part vendredi à une cérémonie en vue de remettre la ville de Kibumba à une force militaire régionale de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC, ou East African Community en anglais). Un porte-parole de la rébellion a annoncé accepter de « céder ses positions de Kibumba à la responsabilité » de la force de l’EAC afin de faire un « geste de bonne volonté (…) au nom de la paix. » Mais selon l’armée de la République démocratique du Congo, « toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabinyo (…) prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishishe et le Bambu » avec l’intention d’occuper le territoire à l’ouest de Goma. La RDC a accusé à de multiples reprises le Rwanda de soutenir le M23, des allégations rejetées par le pays voisin. Un rapport d’experts indépendants travaillant pour le Conseil de sécurité de l’ONU, vu jeudi par l’AFP, évoque le soutien supposé du Rwanda au groupe M23. Kigali a déployé des troupes pour combattre aux côtés des rebelles et leur a fourni des armes, des munitions et des uniformes, selon le rapport.