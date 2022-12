Notre voyage rétho, c’est quoi ?

Pour notre classe de 18 élèves de 12ème option Steiner à l’IATA, nous souhaitions un voyage inoubliable et enrichissant. Nous sommes dans une option qui applique une pédagogie inspirée de Steiner. C’est une pédagogie qui travaille l’ouverture sur le monde, la connexion à la nature environnante, et qui nous apprend à travailler tant avec notre cerveau qu’avec notre cœur.

Nous avons des cours généraux comme les maths et les sciences mais nous avons aussi des cours d’arts, de musique, du travail du bois,… Notre scolarité est également rythmée d’évènements qui nous font sortir des classes pour aller randonner dans la nature en vélo ou à pied et qui nous permettent de nous retrouver et passer un moment convivial tout ensemble dans le cadre de l’école.

Petit à petit au cours de notre scolarité nous avons été ouverts aux différents enjeux mondiaux et c’est dès la 11ème (équivalent à la 5ème secondaire) que nous nous préparons à ce nouveau projet d’échange interculturel.

Quatre de nos professeurs se sont investis pour réaliser ce rêve. Ils nous ont fait découvrir l’association ASMAE par l’intermédiaire de Jean-Thomas Parideans. Il nous a aidé à préparer ce voyage interculturel qui se passera au Sénégal. Il nous a proposé d’aller dans une ferme école avec des jeunes.

Cette expérience nous permettra un échange mutuel entre belges et sénégalais. Nous en apprendrons alors davantage sur le Sénégal, sa culture, son histoire, son mode de vie.

Nous sommes tous emballés par ce projet!

Nous avons eu la chance d’être sélectionné par le projet « Move With Africa » de la Libre Belgique. Ce projet nous aide financièrement, nous forme, nous sensibilise aux enjeux mondiaux et aux différences culturelles et nous encourage à aller en Afrique. A nous maintenant de faire rayonner ce beau projet pour encourager des nombreux jeunes à aussi y embarquer et oser se lancer dans ce genre d’aventure !

Nous sommes persuadés que nous allons vivre une aventure dont on se souviendra toute notre vie et qui surement nous permettra une plus grande ouverture au monde.

C’est ça que nous souhaitons comme projet de fin d’étude, un voyage qui nous marquera et que nous n’oublierons pas.

Pilar et Odile

Que pensez-vous de cet article?