Plus de 20 millions d’enfants dans la Corne de l’Afrique touchés par la sécheresse extrême

Selon l’organisation des Nations unies pour les droits de l’enfant Unicef, le nombre d’enfants touchés par la sécheresse extrême en Éthiopie, au Kenya et en Somalie a plus que doublé en cinq mois, fait-elle savoir vendredi dans un communiqué. Quelque 20,2 millions d’enfants sont désormais menacés par la faim, la soif et les maladies graves, contre 10 millions en juillet. Ce constat intervient alors que le changement climatique, les conflits, l’inflation mondiale et les pénuries de céréales ravagent la région, souligne l’Unicef.

« Bien que les efforts collectifs et accélérés aient atténué certains des pires impacts redoutés, les enfants de la Corne de l'Afrique sont toujours confrontés à la pire sécheresse depuis plus de deux générations », explique Lieke van de Wiel, directrice régionale adjointe de l'Unicef pour l'Afrique orientale et australe. L'Unicef estime que près de deux millions d'enfants en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont actuellement besoin d'un traitement d'urgence contre la malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de la faim.