RDC: la Commission débloque 2,3 millions pour les personnes déplacées

La Commission européenne a indiqué jeudi allouer « plus de 2,3 millions d’euros » d’aide humanitaire supplémentaire à la population de la République démocratique du Congo (RDC), destinée spécifiquement aux personnes déplacées par le conflit dans l’est du pays, où la rébellion armée du M23 a repris de l’ampleur. « Plus d’un demi-million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays en raison des combats dans la province du Nord-Kivu », note la Commission jeudi, observant que la crise humanitaire s’aggrave.

Les fonds débloqués vont servir à lutter contre le choléra dans les camps de personnes déplacées, dont beaucoup sont situés près de Goma, et à tenter d’éviter que l’épidémie qui s’y est déclarée ne se déplace dans le pays. Les fonds passeront par l’Unicef, actif sur place.

Récemment, la directrice régionale de l’Unicef pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre avait alerté quant à la crise humanitaire qui s’aggrave dans l’est de la RDC, entre autres sur les sites « surpeuplés » de personnes déplacées où les conditions sanitaires ne sont pas satisfaisantes. Épidémies de choléra et de rougeole y ont trouvé un terrain fertile. « 5,7 millions de personnes sont déplacées en RDC, dont l’écrasante majorité à l’est a fui les combats qui font rage et qui ont provoqué le déplacement d’au moins 1,5 million de personnes en 2022, dont plus de la moitié des enfants », précisait l’Unicef. Pour les enfants séparés de leurs familles, le danger d’être recrutés par des groupes armés est également bien présent.

