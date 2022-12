Si le Maroc déplore « beaucoup de blessés », l’équipe « récupère » et « personne n’est ‘out’ » a assuré le sélectionneur Walid Regragui mardi, à la veille de la demi-finale du Mondial-2022 contre le France. « On a beaucoup de blessés, mais on récupère bien, on a un staff médical de haut niveau, chaque jour apporte de bonnes nouvelles », a expliqué le technicien en conférence de presse de veille de match, programmé mercredi (20h) au stade al-Bayt.

« On attend chaque fois la dernière minute pour prendre une décision, personne n’est ‘out’, personne n’est ‘in' », a poursuivi Regragui. « On mettra la meilleure équipe possible, avec des joueurs à 100% ». La charnière centrale Nayef Aguerd-Romain Saïss notamment est incertaine pour cette première demi-finale d’une sélection africaine en Coupe du monde. Le premier a manqué le quart de finale contre le Portugal (1-0), remplacé par Jawad el Yamiq, le second, capitaine, est sorti sur une civière au bout de 55 minutes. Tout au long du tournoi, les « Lions de l’Atlas » ont jonglé avec les petites blessures et les forfaits. L’arrière gauche du Bayern Munich Noussair Mazraoui a aussi manqué le match contre le Portugal mais devrait être remis. L’arrière droit Achraf Hakimi joue également diminué depuis le début du tournoi, mais le joueur du PSG a montré une activité impressionnante malgré les bobos. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.