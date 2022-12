Le Cinemamed salue une jeunesse en lutte pour défendre ses rêves

Les films Alcarras, Sous les Figues et Interdit aux chiens et aux Italiens ont été couronnés lors de la 22e édition du Festival.

Des histoires de familles, des jeunes en quête d’un (nouveau) destin et un lien à la terre et à l’identité interrogé avec soin. Il y avait tout cela au menu du festival Cinemamed dont la 22e édition s’est achevée en grandes pompes samedi soir à Bruxelles.

Après avoir remporté l’Ours d’Or à Berlin, la réalisatrice espagnole Carla Simón remporte le Grand Prix du Jury avec Alcarràs, son deuxième long métrage. Ce portrait tendre et profond d’une famille d’agriculteurs bousculée par la modernité a touché le jury par sa profonde humanité. « On aime tous les personnages, on s’attache à eux dans les moments forts comme dans les moments quotidiens. On a l’impression de les connaître, de les reconnaître. Un très grand film, une ode à la terre et à celles et ceux qui la cultivent » a déclaré le jury composé du comédien Simon Abkarian, de l’actrice Amira Chebli et de la réalisatrice Sara Hirtt.

Le prix RêVolution – qui met à l’honneur les combats que la jeunesse mène pour s’émanciper, réaliser ses rêves et repousser ses limites – a été décerné au film Sous les figues d’Erige Sehiri qui sort dans les salles belges ce 14 décembre et avait déjà été récompensé lors du Festival international du film francophone (Fiff) de Namur. Porté par des acteurs et actrices non professionnel(le)s, il retrace une journée dans la vie de jeunes Tunisien(ne)s qui travaillent à la récolte de figues. Le Jury a tenu à récompenser ce long métrage pour « sa façon de raconter la société tunisienne, de raconter les femmes tunisiennes, la jeunesse et même toute l’humanité plus généralement, avec pour arène un verger, de l’aube jusqu’au soir ».

Après Dounia et la princesse d’Alep qui évoquait les difficiles chemins de l’exil, un autre bijou d’animation a été distingué à juste titre par le festival : Interdit aux chiens et aux Italiens, long métrage d’Alain Ughetto. Ce film qui retrace avec humour, humanité et tendresse les défis affrontés par l’immigration italienne au cours du siècle dernier se voit couronné du prix du public, du prix spécial du jury ainsi que du Prix Cineuropa, ex aequo avec Snow and the Bear de Selcen Ergun.

Enfin, l‘Union de la Presse Cinématographique Belge (UPCB) et l’Union de la Critique Cinéma (UCC) ont remis le Prix de la Critique au film Mediterranean Fever de Maha Haj.

Le Cinemamed est fini, reste maintenant à guetter les prochaines sorties en salles ou sur les plateformes de tous ces films chantant les beautés de la Méditerranée.

Karin Tshidimba

