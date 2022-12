RDC : Roxane de Bilderling, première ambassadrice belge à Kinshasa

« Elle va avoir du travail, mais c’est une bosseuse. C’est un excellent choix. C’est quelqu’un qui peut être très ferme. Une vraie dame de fer quand il le faut”, explique un des collègues de la future ambassadrice belge en poste à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Diplômée en interprétariat de l’Université catholique de Louvain (anglais – espagnol), mariée, mère de quatre enfants (dont deux sont aujourd’hui à l’université) qui l’ont suivie dans tous ses postes diplomatiques, Roxane de Bilderling, “arrivée en diplomatie presque par hasard”, comme elle l’explique elle-même dans un podcast des Affaires étrangères belges, sera la première femme à occuper l’un des postes phares de la diplomatie belge, celui d’ambassadrice en RDC, une première, dans une période qui s’annonce particulièrement sensible avec la tenue des élections présidentielles et législatives le 20 décembre 2023.

Roxane de Bilderling connaît bien l’Afrique pour avoir commencé sa carrière diplomatique au début de ce millénaire par trois postes sur ce continent (Kenya, Afrique du Sud et un premier passage par la République démocratique du Congo) avant de revenir à Bruxelles, où elle passera par le cabinet de Didier Reynders pour mieux repartir au Kenya pour son premier poste d’ambassadeur et de poursuivre son chemin à Tokyo où elle est en poste actuellement.

Originaire de Sambreville, dans la province de Namur, à un jet de pierre du Hainaut, cette fille de médecin acupuncteur était conseillère pour les questions économiques lors de son premier passage à Kinshasa. “Elle est costaude, se souvient un homme politique congolais. Elle maîtrise ses dossiers sur le bout des doigts, c’est assez impressionnant et elle ne se laisse jamais décontenancer. Je ne l’ai jamais vu prise au dépourvu par un interlocuteur.”

“Elle voulait vraiment retourner à Kinshasa. Elle ne devait pas être la seule et j’ignore qui étaient les autres candidats”, explique un ancien diplomate, qui ajoute : “Mais c’est un choix judicieux en cette période compliquée. Vous pouvez lui mettre n’importe quel dossier entre les mains, elle en fera quelque chose de bien.”

