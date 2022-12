Premier du groupe F devant la Croatie, la Belgique et le Canada, le Maroc s’apprête à affronter l’Espagne, 2e du groupe E, mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. « Nous allons essayer de gagner avec nos valeurs, principes et qualités », a confié Walid Regragui, le sélectionneur marocain, lundi en conférence de presse. Après avoir terminé en tête du groupe F après un partage contre la Croatie et deux victoires contre la Belgique et le Canada, le Maroc est prêt à relever un nouveau défi contre l’Espagne en huitièmes de finale.

« Ce sera un match difficile pour nous contre une des meilleures équipes du monde et un des favoris pour la victoire finale », a déclaré Regragui. « Nous connaissons bien le football espagnol. L’Espagne joue avec la même philosophie depuis des années mais elle continue à poser des problèmes à tout le monde. » Le sélectionneur marocain ne veut cependant pas dénaturer le jeu de son équipe même s’il a reconnu que l’Espagne aura la possession. « Nous avons des choses à faire valoir et nous allons essayer de gagner avec nos valeurs, principes et qualités. Créer la surprise, ce serait magnifique pour nous et notre pays. » Contre la ‘Roja’, les Lions de l’Atlas disputent leur deuxième huitième de finale après celui de 1986 et peuvent écrire l’histoire du football marocain en se hissant en quarts de finale pour la première fois. » Mon travail avec le staff est d’équilibrer les émotions, qu’ils sentent que c’est un match pour l’histoire mais qu’ils n’aient pas trop de pression. Voilà la formule: pas de complexe, pas de regret, et jouer au football », a conclu Regragui. Que pensez-vous de cet article? +1 0