Lors d’une rencontre mardi avec Luc Hallade, ambassadeur de France à Ouagadougou, le Premier ministre a « souligné que les efforts des partenaires doivent se focaliser sur les aspirations profondes du peuple burkinabè, un peuple engagé à se défendre pour la liberté, contre la barbarie et le terrorisme », indique cet article dont l’AFP a obtenu copie jeudi.

« C’est en cela que se justifie le lancement de l’opération de recrutement de 50.000 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) », les supplétifs de l’armée, a-t-il expliqué, ajoutant: « La France pourrait aider cette résistance populaire en fournissant des armes et des munitions et en prenant également en compte la prise en charge financière des braves combattants ».

Aux « inquiétudes » de M. Hallade « quant à l’impossibilité pour les ONG françaises installées au Burkina Faso, de se déplacer sur le terrain pour leurs activités », M. Kyelem de Tembela a répondu: « C’est la raison pour laquelle vous devez nous aider à avoir le matériel nécessaire pour venir à bout du terrorisme ».

« Les Burkinabè cherchent une bouée de sauvetage pour leur pays et si cette bouée de sauvetage doit provenir d’un pays autre que la France, pourquoi pas ? », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre burkinabè a également affirmé lors de cette rencontre que « cela fait six ans que le Burkina Faso est acculé et ça n’émeut personne ». Il a estimé que la France « a fait montre d’une sollicitude différente quand il s’est agi de venir en aide à l’Ukraine dans le récent conflit qui l’oppose à la Russie ».

À l’issue de sa rencontre avec M. Kyélem de Tembela, Luc Hallade avait estimé que tout le monde avait « intérêt » à ce que le Burkina « reste debout ».

Depuis 2015, civils et militaires burkinabè sont régulièrement endeuillés par des attaques djihadistes de groupes liés à Al-Qaïda et l’État islamique de plus en plus fréquentes, notamment dans le nord et l’est, ayant fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers.

