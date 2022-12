« Repousser ne veut pas dire annuler », avait lancé Matteo Bruni, le diecteur de la Salle de presse du Saint-Siège le 10 juin dernier après l’annonce du report du vyage papal prévu initialement en juillet.

Six mois plus tard, le Vatican confirme et annonce que le pape se rendra à Kinshasa le 31 janvier 2023 et jusqu’au 3 janvier. La messe prévue initialement à Goma n’est plus au programme.

Le 2 février, une rencontre entre le Pape et les jeunes et les catéchistes aura lieu au stade des Martyrs.

Que pensez-vous de cet article?