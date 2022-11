Belgique: le nombre de demandeurs d’asile burundais en diminution

Le nombre de personnes de nationalité burundaise qui demandent l’asile en Belgique est en forte diminution, communique mardi la secrétaire d’État à l’Asile et la migration Nicole de Moor. En octobre, 624 Burundais ont demandé l’asile en Belgique. En novembre, ils étaient 418. Cette baisse est due à la fin de l’exemption de visa serbe pour les Burundais depuis le 21 octobre, a-t-elle expliqué à la Chambre et dans un communiqué. « Depuis le mois de juillet déjà, notre pays a connu une forte augmentation des demandes d’asile émanant de Burundais, qui entraient dans l’Union européenne principalement via la Serbie. La Serbie autorisait les Burundais et plusieurs autres nationalités à entrer sans visa. Par conséquent, d’autres pays européens étaient également confrontés à un afflux très important de demandeurs d’asile transitant par la Serbie. »

La secrétaire d'État a indiqué avoir engagé des actions bilatérales et européennes afin de réduire l'afflux important de demandeurs d'asile via la route occidentale des Balkans. À cette fin, plusieurs contacts ont eu lieu avec l'ambassadeur de Serbie à Bruxelles. Des campagnes de prévention et d'information en ligne ont été organisées et des pressions ont été exercées par l'intermédiaire des ambassades de Belgique à Belgrade et à Bujumbura », énumère-t-elle. « À la suite d'une large pression européenne, la Serbie a fini par adapter sa politique en matière de visas. » Le Burundi est le quatrième plus grand pays d'origine de demandeurs d'asile en 2022, avec 2.577 demandes, ajoute la secrétaire d'État, sur base des chiffres du CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides).