TotalEnergies en Afrique: protestation de militants écologistes et de croyants

Militants écologistes, personnalités religieuses et croyants ont protesté mardi à Paris contre les méga-projets pétroliers du groupe TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie, une première action menée par les mouvements Extinction Rebellion Spiritualités et GreenFaith.

« Délivrez nous de Total », « Réchauffez les coeurs, pas les oléoducs »: ils étaient une trentaine rassemblés devant une station-essence TotalEnergies, dans le sud de Paris, selon une journaliste de l'AFP. Extinction Rebellion Spiritualités est une branche du mouvement Extinction Rebellion, bien connue pour ses actions coup de poing de désobéissance civile. GreenFaith est une ONG interreligieuse née aux Etats-Unis, qui lutte « pour la justice climatique », soutenue par des bénévoles croyants. Les manifestants s'opposaient mardi au projet d'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est (EACOP) et du champ pétrolier Tilenga en Ouganda et en Tanzanie initié par TotalEnergies. Les ONG accusent la multinationale de mettre la main sur les terres par des expropriations et s'inquiètent de l'impact environnemental de ces projets. « Nos traditions et nos religions nous poussent à ne pas rester silencieux », a déclaré le rabbin Yeshaya Dalsace, l'une des personnalités religieuses présentes, avec la pasteure Caroline Ingrand-Hoffet, le président du Rassemblement des musulmans de France Anouar Kbibech, le maître bouddhiste Olivier Reigen Wang-Genh et l'évêque Mgr Marc Stenger. Ces personnalités religieuses sont arrivés en portant un cercueil vide, sur lequel étaient peints des paysages d'Afrique. « Je suis catholique et je trouve ça génial de voir des figures religieuses prendre position sur ce sujet clivant qu'est l'écologie », déclare Isabelle, 43 ans, qui comme tous les membres d'Extinction Rebellion refuse de donner son nom de famille. TotalEnergies a été assigné en justice par plusieurs ONG environnementales à propos de ses activités en Ouganda et en Tanzanie. Il s'exprimera à ce sujet le 7 décembre devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans le viseur des associations, deux chantiers colossaux intrinsèquement liés: le projet Tilenga, un forage de 419 puits en Ouganda, dont un tiers dans le parc naturel des Murchison Falls; et le projet EACOP (East African Crude Oil Pipeline), le plus long oléoduc chauffé au monde, qui traverse la Tanzanie sur près de 1.500 km, franchissant plusieurs aires naturelles protégées.