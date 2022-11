Cinemamed : l’esprit de la Méditerranée souffle sur la ville

Quelque 10 000 personnes sont attendues pour partager films, concerts et marché méditerranéen. La projection en ouverture sera suivie d’une soirée avec DJ’s afin de se retrouver sur et autour du dance-floor. Cette 22e édition salue en effet la fin de la disette culturelle des deux années écoulées et met résolument le cap sur la fête avec des concerts presque quotidiens (sauf lundi et mardi) et même un karaoké méditerranéen (mercredi 7/12), ainsi que de nombreux moments de rencontres et de convivialité. Aux partenaires habituels – Cinéma Palace, Cinéma Aventure et Bozar – s’ajoutent cette année L’Espace Magh et le W : Halll à Woluwe Saint-Pierre afin que l’esprit de la Méditerranée souffle sur toute la ville.