Mondial 2022: le Sénégal déjà dos au mur contre le Qatar, Cissé et Koulibaly malgré tout confiants

Le Sénégal et le Qatar s’affronteront vendredi à Doha sur le coup de 14h. Malheur au vaincu dans ce duel de battus de la première journée en Coupe du monde. « Ce sera un match très important dans la mesure où chaque équipe a perdu son premier match », a dit Aliou Cissé, sélectionneur sénégalais, jeudi en conférence de presse. Ancien international, Cissé estime que ses ouailles peuvent faire la différence. « Notre expérience collective dans un match de ce niveau d’importance et d’exigence doit être décisive. Nous avons les qualités pour marquer mais le principal sera d’être efficace, de concrétiser nos occasions. L’important sera de gagner ce match », a-t-il ajouté.

Lors de la première journée du groupe A, les ‘Lions de la Teranga’ se sont inclinés devant les Pays-Bas (0-2). « Cette défaite a été riche en enseignements. Le Sénégal n’a pas été mauvais, nous avons tenu tête à une très belle équipe qui possède de nombreux joueurs de classe mondiale », a ajouté Cissé. « On peut perdre un match et malgré tout être content de son contenu. Une défaite reste compliquée mais je pense que nous méritions un point. »

Cissé a aussi donné des nouvelles d’Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté, sortis touchés contre les ‘Oranje’. « Abdou Diallo a repris l’entraînement, il devrait être ‘OK’ pour vendredi. Quant à Cheikhou, j’ai aussi l’espoir qu’il soit disponible. Fodé Ballo-Touré a repris la course mais ne jouera pas vendredi. »

Ce duel entre Sénégalais et Qataris est aussi un affrontement entre les champions d’Afrique et ceux d’Asie. « Ce sera un match très intense entre deux formations dos au mur. Nous sommes malgré tout sereins et calmes », a assuré Aliou Cissé.

Aussi présent en conférence de presse, l’ancien défenseur de Genk Kalidou Koulibaly estime que son équipe est « capable de prendre six points » et se qualifier pour les huitièmes. « On a débuté par un revers et sommes dos au mur mais c’est ici que nous allons voir les vrais lions. On est prêts », a-t-il assuré.

Même si le Sénégal ne peut pas compter sur son étoile Sadio Mané sur le terrain, l’attaquant du Bayern Munich, 2e du Ballon d’Or, participe à sa manière au Mondial qatari. « Il envoie des messages et prend de nos nouvelles chaque jour. Même s’il n’est pas là, il est présent avec nous à distance », a ponctué le pensionnaire de Chelsea.

