RDC : Le mini-sommet de Luanda remis en question ?

Un accord, deux textes différents ! L’encre du mini-sommet ayant réuni ce mercredi à Luanda les présidents angolais, burundais, congolais, le ministe des Affaires étrangères rwandais et l’ancien président kényan, facilitateur pour l’EAC, sur la question de la sécurité dans l’est de la RDC, n’est pas encore sèche que le texte suscite un grand malaise.

C’est une « différence de traduction » entre la version française et la version anglaise qui pose problème. Les deux textes ont été ratifiés par les mêmes acteurs mais une différence de taille s’est glissée entre les deux versions et difficile de penser qu’il s’agisse d’une simple « coquille » ou d’une « erreur matérielle ».

Au point 8 g, dans la version française il est écrit : « Cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant à l’Est de la RDC et de la Région (Jour-J) ».

Le même point, dans la version anglaise dit : « Cessation of all politico-military support to he M23, FDLR and all other local and foreign armed groups operating in Eastern DRC and the Region (D-day) ».

Entre les deux textes, un mot diverge, quatre lettres qui ne sont pas anodines et qui sont apparues dans la version anglaise finale : FDLR.

Cette présence des FDLR au même niveau que le M23 est une demande rwandaise, alors que Kinshasa n’en veut pas. Or, les FDLR se retrouvent dans la version anglaise qui a dû être passée au peigne fin par les anglophones rwandais et est absente de la version française lue avec toute l’attention dont elle est capable par la délégation congolaise.

Une « erreur » qui arrange donc toutes les parties et rend acceptable et « signable » le texte mais qui remet en cause toute la portée de cet accord.

