Mondial 2022: pour le Maroc, c’est un « bon résultat », la Croatie s’attendait à ce « match difficile »

La Croatie et le Maroc ont partagé l’enjeu (0-0) sans pouvoir inscrire de buts dans une rencontre prudente de la part des deux prochains adversaires des Diables Rouges dans le groupe F de la Coupe du monde de football au Qatar. « C’était le match difficile auquel nous nous attendions », a commenté Zlatko Dalic, le sélectionneur national, en zone mixte, reconnaissant du mérite à son adversaire. « Ils ont joué bien compact et sont restés organisés. Ce que nous savions. On a eu peur de faire des erreurs et on a manqué de profondeur et de largeur. Nous n’avons pas su être décisif. Il faudrait avoir 4 ou 5 points pour passer la phase de poule. Nous n’allons pas plaindre, il faut avancer à présent. »

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui s’est dit lui plutôt satisfait de ce match nul en ouverture contre les vice-champions du monde. « On est tombé sur une belle équipe, ils ont une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne, c’est un bon résultat », regrettant cependant que son équipe n’avait « pas su concrétiser le peu d’opportunités » qu’elle a eues face aux Croates. Les Diables Rouges entament leur Coupe du monde en soirée contre le Canada. Coup d’envoi à 20h00. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.