Est de la RDC: nouveaux pourparlers de paix à partir du 21 novembre à Nairobi

Photo: Le chef d’état-major adjoint de l’armée congolaise, le général Chiko Tshitambwe (c), observe un avion de l’armée kenyane qui vient d’atterrir à l’aéroport de Goma (République démocratique du Congo), le 12 novembre 2022. afp.com – ALEXIS HUGUET

Des pourparlers de paix sur la situation dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), en proie à de nombreux groupes armés, dont les rebelles du M23 (Mouvement du 23 Mars) doivent débuter le 21 novembre au Kenya. Une récente offensive du M23, ancienne rébellion tutsi qui a repris les armes fin 2021, a vu le groupe s’avancer vers Goma, chef-lieu de la provincie du Nord-Kivu et ville de plus d’un million d’habitants, et alimente les tensions entre la RDC et le Rwanda.