Move with Africa: s’instruire pour mieux se reconstruire

Que pensez-vous quand vous entendez Rwanda ? L’éducation au Rwanda ? Nous pensions trouver des petites écoles contenant peu de professeurs, trop d’élèves, avec des programmes pauvres, ainsi qu’un matériel de basse qualité.

Finalement, quelle ignorance ! On y a découvert des professeurs très compétents avec des programmes de notre niveau (parfois même plus haut), des élèves travailleurs, avides d’apprendre avec une envie de réussir, d’être les meilleurs, en gardant leur humilité, leur joie de vivre et leur envie de partager leur culture, leur vie, leur quotidien, leurs passions…

Nous sommes conscientes que toutes les écoles ne ressemblent pas à l’école Sainte-Marie Reine de Kabgayi, mais savoir qu’un tel enseignement est proposé aux enfants montre le progrès de reconstruction du Rwanda, pays qui s’efforce de ne laisser personne sur le côté.

En effet, durant la deuxième semaine de notre séjour, nous avons pu découvrir l’école pour enfants aveugles et malvoyants H.V.P GATAGARA de Rwamagana, soutenue par l’ONG Lumière pour le Monde.

L’objectif : donner aux enfants avec un handicap visuel une formation soutenue qui leur permettra d’aller à l’université, de réaliser leurs projets, de concrétiser leurs rêves, de se construire un avenir sans avoir peur de ne pas être capables, de ne pas s’en sortir dans le monde moderne qui les entoure.

Nous remercions les directeurs, les préfets, les enseignants, les coachs et les élèves de ces deux écoles ainsi que Lumière pour le Monde d’avoir changé notre vision, de nous avoir ouvert les yeux, accueillis avec tant de gentillesse et de nous avoir laissé de si beaux souvenirs.

Mayïa, Jade, Joséphine L. et Jolyne pour le Collège Notre-Dame de la Tombe de Kain.

Que pensez-vous de cet article?