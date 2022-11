La chute de Hushpuppi, « l’un des plus prolifiques blanchisseurs d’argent dans le monde », selon le FBI

L’instagrameur nigérian, qui vivait dans le luxe à Dubaï, a été condamné à onze ans de prison aux Etats-Unis.

Un influenceur nigérian très actif sur Instagram a été condamné lundi à 11 ans de prison par la justice américaine pour avoir blanchi « des dizaines de millions de dollars » et trompé de nombreux investisseurs en créant de faux sites internet et adresses mails. Il était « l’un des plus prolifiques blanchisseurs d’argent dans le monde« , a déclaré un responsable du FBI à Los Angeles, où le juge californien a prononcé la peine.

« Hushpuppi », de son vrai nom Ramon Abbas, 40 ans, est le fils d’un chauffeur de taxi qui a grandi dans une maison modeste à Oworonshoki, au nord-est de la capitale nigériane Lagos avant de s’enrichir frauduleusement en trompant les gens sur le Net. Selon la BBC, il a commencé sa fortune au Nigéria comme Yahoo Boy, le surnom qu’on donne aux jeunes hommes qui attirent, sous une fausse identité, des femmes à la recherche d’un cœur tendre, qu’il détroussait de leur fortune. Le Nigeria est connu pour abriter de nombreux amateurs de ce qu’on appelle la « fraude nigériane », une sollicitation par courriel promettant une importante somme d’argent en échange d’une aide financière.

Une montre de 230 000 dollars au poignet

L’appétit venant en mangeant, Abbas a progressivement élargi le camp de ses activités criminelles, à tromper des donateurs ou à blanchir de l’argent sale. Il a déménagé en Malaisie avant de s’établir à Dubaï en 2017. De ces années-là, on le voit parader devant des Rolls Royce et des hôtels de luxe. Il portait à son poignet une montre Richard Mille RM11-03 de 230 000 dollars et était suivi par près de 2,8 millions de personnes sur son compte Instagram, désormais fermé. Les Émirats arabes unis l’ont expulsé vers les États-Unis en 2020.

Avec des complices, il a tenté de blanchir près de 14,7 millions de dollars volés en 2019, selon la justice américaine, par des pirates nord-coréens à la Bank of Valletta de Malte. Les pirates s’étaient fait passer pour des représentants de l’Autorité des Marchés Financiers, régulateurs du marché français, pour extorquer 13 millions en une seule journée. Washington pense que les fonds étaient destinés au régime nord-coréen, lequel avait mis sur pied une gigantesque opération de vol de fonds sur le Net.

Parmi les autres victimes de Hushpuppi et consorts figurent un bureau d’avocats de New York, un homme basé aux États-Unis qui voulait financer une école au Qatar, un homme d’affaires croyant payer des taxes fédérales ou un club de football britannique.

Basé aux Émirats, le criminel menait une vie flamboyante, mais était sur ses gardes : il s’était acheté pour 50 000 dollars la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis, ancienne colonie britannique et paradis fiscal des Caraïbes. Il avait aussi obtenu un passeport des autorités de l’île grâce à un mariage arrangé avec une locale.

Les États-Unis décidés à traquer les fraudeurs

« Le blanchiment d’argent et les escroqueries aux faux e-mails professionnels sont un problème massif international, et nous allons continuer notre travail avec les forces de police et les partenaires internationaux pour identifier et poursuivre ceux qui sont impliqués, où qu’ils se trouvent« , déclare le Département de la Justice américaine dans un communiqué publié le 7 novembre.

Que pensez-vous de cet article?