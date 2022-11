RDC : L’un des deux Sukhoi-25 a atterri au Rwanda

Parallèlement à la négociation tripartite qui a repris en Angola, entre les ministres des Affaire étrangères congolais, rwandais et angolais, la RDC a décidé, dans la foulée du discours présidentiel, de montrer les dents face au M23 et à son « parrain » présumé rwandais. Il a même envoyé ses deux avions d’attaque au sol et de soutien aérien à Goma… non sans mal.

Satisfecit du côté des autorités congolaises qui ont annoncé que 2000 jeunes rien qu'à Goma se sont déjà présentés pour s'engager dans les rangs de l'armée nationale. « La nation est en danger et la nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous le drapeau, pour défendre l'intégrité du territoire. Les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous le drapeau », a expliqué le Général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. Même détermination du côté du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyay qui y est allé de son message : « Le bon voisinage n'est pas toujours le message que les autres captent, il faut donc aller sur la dissuasion qui est celle d'avoir une armée forte, pourquoi pas une armée à cinq cent mille voire un million de Congolais. » Quelques heures plus tard, moins martial, un communiqué officiel du même ministre de la Communication expliquait « Le gouvernement vient d'apprendre que dans le cadre des vols de reconnaissance qu'effectuent les Forces Armées de la République démocatique du Congo, un avion cngolais de type Sukhoï-25 non armé a malencontreusement survlé l'espace aérien de la République du Rwanda, à la frontière des deux pays, ce lundi 7 novembre 2022 ». Un communiqué qui répondait à une protestation rwandaise suite au « viol de l'espace aérien rwandais à 11h20 ce matin et s'est brièvement psé à l'aéroport de Rubavu dans la province de l'Ouest. Aucune action militaire n'a été engagée par le Rwanda et l'avion est retourné en RDC ». Entre les deux versions, une différence de taille, celle de l'atterrissage de l'avion sur le sol rwandais. « L'avion congolais a atterri au Rwanda par erreur », nous explique un expert militaire. « Les deux pistes sont distantes de moins de 5 kilomètres par la route et elles sont parallèles et il arrive régulièrement que les pilotes qui volent pour la première fois sur Goma se trompent d'aéroport. Ce fut notamment le cas d'un avion Hercule C-130 belge il y a quelqus années. Evidemment, dans l'actuel contexte de tension c'est assez cocasse, d'autant plus surprenant que le pilote était arrivé la veille à Goma. Il n'était donc pas tout à fait novice dans la région… ». Les deux Sukhoï congolais sont donc désormais bien installés à Goma. Il s'agit, selon divers témoignages, des deux seuls appareils dont dispose l'armée congolaise. La RDC a disposé un temps de 4 Sukhoï mais deux ont été victimes d'accidents le premier en 2006 et le second lors du défilé de la fête nationale du 30 juin 2007. En 2012, la RDC a racheté deux appareils issus des surplus de la flotte militaire ukrainienne. Aujourd'hui, deux des appareils seraient hors services, il ne restrait donc que ls deux Sukhoï envoyés à Goma.