RDC: le projet de budget 2023 en hausse de 32%, à 14,6 milliards de dollars

Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présenté le projet de budget pour l’année 2023, d’un montant de 14,6 milliards de dollars, en augmentation de près de 32% par rapport à l’année en cours et à l’équilibre, a rapporté ce week-end la presse kinoise. « Jamais (en République démocratique du Congo) on n’a atteint un tel niveau des prévisions budgétaires », a-t-il déclaré vendredi en présentant le projet de loi des Finances 2023 devant l’Assemblée nationale (la chambre basse du parlement congolais).

« C’est un record. Même si, et nous en sommes tous conscients, la République démocratique du Congo mérite encore mieux et davantage. Notre ambition est de voir ce chiffre aller encore plus haut », a ajouté M. Sama Lukonde.

Le projet de budget est présenté en équilibre entre recettes et dépenses à la hauteur de 29.520,9 milliards de francs congolais (FC), soit 14,6 milliards de dollars.

Le Premier ministre a insisté sur l’accroissement de 45,8% des crédits alloués aux investissements, la régression de 14,3% des frais de fonctionnement des institutions – qui consomment plus de la moitié du budget national – par rapport à l’exercice 2022, le renforcement des parts de crédits dans le secteur de la défense et de la sécurité de 10,4% pour principalement la mise en œuvre de la loi de programmation militaire en vue de la montée en puissance des forces armées ainsi que de la redynamisation de l’industrie militaire.

Il a également noté l’accroissement « significatif » des crédits alloués aux secteurs sociaux et porteurs de croissance, notamment dans l’agriculture (110,5%), la pêche et l’élevage (205,7%), la santé (62,1%) et l’éducation (39,1%).

Une part a également été affectée pour l’organisation des élections générales – présidentielle, législatives et provinciales -, censées se tenir fin 2023.

Le chef du gouvernement a expliqué que ce projet de budget, déposé en septembre au parlement, avait été élaboré dans un contexte marqué sur le plan international par le conflit russo-ukrainien déclenché en février dernier avec des conséquences profondes sur le plan économique, notamment avec la fluctuation des prix des produits pétroliers et des denrées de première nécessité.

Sur le plan national, ce budget est élaboré dans un contexte marqué par la persistance de la guerre d’agression et d’actes terroristes dans la partie Est ainsi que par la menace de la résurgence des conflits intercommunautaires dans d’autres régions de la RDC, a ajouté M. Sama Lukonde.

Il a cité, parmi les indicateurs macroéconomiques qui sous-tendent ce budget 2023, un taux d’inflation moyenne de 8,9%, selon l’agence congolaise de presse (ACP, officielle), reçue dimanche à Bruxelles.

Le Premier ministre devrait répondre aux préoccupations des députés la semaine prochaine, avant le vote.

Pays riche en minerais (cobalt, cuivre, coltan, or…), la RDC est l’un des pays les plus pauvres au monde en termes de revenu moyen par habitant (490 dollars par an et par habitant d’après la Banque mondiale). Deux tiers de la population de quelque 92 millions d’habitants de cet immense pays (80 fois la superficie de la Belgique), vivent avec environ deux dollars par jour. L’est du pays est en proie depuis près de trente ans à l’insécurité, qui s’est aggravée avec la résurgence d’une rébellion à dominante tutsi, le M23 (Mouvement du 23 mars), que Kinshasa affirme soutenue par le Rwanda voisin.

