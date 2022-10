Le Rwanda a « noté avec regret » dimanche la décision de la République démocratique du Congo (RDC) d’expulser son ambassadeur à Kinshasa, Vincent Karega sur fond de tensions accrues entre les deux pays. « Il est regrettable que le gouvernement de RDC continue de faire porter au Rwanda la responsabilité de ses propres échecs de gouvernance et de sécurité », a affirmé un communiqué des autorités rwandaises, en ajoutant que les forces de sécurité rwandaises à la frontière avec la RDC avaient été placées en état d’alerte.

Kinshasa a annoncé samedi l’expulsion de l’ambassadeur du Rwanda en RD Congo, alors que s’intensifient dans l’est de la RDC les combats contre la rébellion du M23 (Mouvement du 23 mars), que Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir.

Cette décision est intervenue à l’issue d’une réunion du Conseil supérieur de Défense de RDC, présidée par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait état d' »une arrivée massive d’éléments de l’armée rwandaise » pour appuyer le M23 « en vue d’une offensive générale contre les positions des forces armées » congolaises.

Par conséquent, a ajouté le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya, « le Conseil supérieur de défense demande au gouvernement d’expulser dans les 48 heures M. Vincent Karega », ambassadeur du Rwanda en RDC, du fait notamment « de la persistance de son pays à agresser la RDC ».

Le regain de tension dans l’est de la RDC a également conduit la mission de l’ONU en RDC (Monusco) à « relever le niveau d’alerte » de ses troupes en soutien aux forces armées congolaises dans leurs opérations contre le M23.

Dans son communiqué le service de communication du gouvernement rwandais ajouté que les forces de sécurité rwandaises à la frontière avec la RDC « restent en alerte », alors que « nous (les autorités rwandaises) continuons à surveiller l’escalade congolaise ».

Kigali dénonce encore la « collusion continue » entre les forces armées congolaises et les FDLR (les Forces démocratiques de Libération du Rwanda), un mouvement de rebelles hutu rwandais, dont certains impliqués dans le génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda) et leurs tentatives de cibler la zone frontalière avec des armes lourdes, ainsi que la rhétorique belliqueuse anti-Rwanda diffusée par les responsables congolais.

« Le Rwanda reste déterminé à contribuer à une solution de sécurité régionale durable et pacifique dans les cadres régionaux convenus, notamment la Feuille de route de Luanda et le processus de Nairobi (initié par la présidence kényane pour un dialogue entre Kinshasa et les nombreux groupes armés sévissant dans l’est), conclut le communiqué.

