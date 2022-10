RDC: le volcan Nyiragongo de nouveau « actif », l’OVG appelle à la vigilance

L’Observatoire volcanologique de Goma (OVG) a annoncé mercredi avoir enregistré « une activité inhabituelle » du volcan Nyiragongo dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), et a appelé la population à la « vigilance ». Ce volcan, dont la dernière éruption avait causé la mort de 32 personnes en mai 2021, surplombe la ville de Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu, et la frontière avec le Rwanda.

Dans un communiqué parvenu à l’agence Belga, l’OVG rapporte que mardi 11 octobre 2022, vers 15h30 (même HB), une activité inhabituelle a été enregistrée dans les sites des mesures à Munigi et à Kibati. Selon l’institution, il s’agit des vibrations continues (des « tremors volcaniques ») relatives au mouvement de magma.

« Après analyse du niveau d’énergie (RSAM), il a été constaté une augmentation sporadique d’énergie dans lesdits sites de mesures. Cependant, l’analyse des sismogrammes ne montre aucun séisme majeur spécifiant une situation anormale », a expliqué l’OVG.

Il signale aussi un « apport magmatique très rapide dans le cratère du volcan Nyiragongo témoigné par des grondements ressentis par la population de Munigi suivi de l’apparition d’une lueur au sommet du volcan Nyiragongo ».

L’OVG explique que « la présence de lueur au sommet témoigne que l’énergie s’échappe par le cratère central et diminuerait la pression sur les flancs ».

La dernière éruption du Nyiragongo remonte au 22 mai 2021 et avait fait 32 morts et détruit plusieurs centaines de maisons dans la ville de Goma. Une partie des Gomatraciens avait été surprise par l’arrivée des coulées de lave et avait fui par crainte d’une éruption limnique du lac Kivu, susceptible de libérer d’énormes quantités de gaz mortels.

