Nigeria : Les pirates du pétrole vont plonger l’économie du pays

Le pays a perdu sa place de premier producteur de pétrole africain au profit de l’Angola.

C’est la Nigerian National Pétroleum Corporation (NNPC), la compagnie pétrolière publique, qui le dit ! Le vol de pétrole brut a coûté au mois d’août la bagatelle de 470 000 barils de pétrole brut par jour (bpj), soit environ 700 millions de dollars de perte en un mois.

Longtemps considérée comme la caisse noire de l‘État, la NNPC est, selon l‘annonce du président de la République Muhammadu Buhari le 19 juillet dernier, considérée désormais comme une entreprise commerciale à part entière, sans interférence ni financement du gouvernement, conformément à la loi sur l’industrie pétrolière, signée il y a un an, qui cherche à relancer ce secteur économique vital pour le pays mais très mal en point.

Il faut dire que le secteur pétrolier nigérian, qui fait tourner le pays depuis plus d’un demi-siècle, (ses exportations de pétrole représentent 90 % des recettes du pays) souffre d’un terrible délabrement et attire donc peu d’investisseurs malgré le potentiel de ses réserves.

“Nous transformons notre industrie pétrolière afin de renforcer sa capacité et sa pertinence commerciale pour les priorités énergétiques mondiales actuelles et futures”, a déclaré le président, avant d’étaler son espoir que “la création d’une compagnie pétrolière nationale indépendante, axée sur le commerce”, puisse attirer plus d’investissements.

Perte de la place de N° 1

Six semaines après cette annonce, les signes n’ont rien d’encourageant même s’il est trop tôt pour tirer les enseignements de ce changement.

En effet, pour la première fois depuis de longues années, le Nigeria a dû céder à l’Angola sa place de premier producteur de pétrole brut du continent africain.

Pour ce mois d’août, la production totale d’or noir du Nigeria a chuté à 1,18 million de bpj, soit loin de son quota prévu par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) de 1,8 million de bpj. Les statistiques de l’Opep montrent que jamais le pays n’était descendu sous la barre de 1,4 million de bpj même au plus fort des attaques militaires dans la région du delta du Niger.

Selon plusieurs rapports officiels nigérians ou internationaux, la méthode de vol la plus répandue consiste à surcharger les navires pétroliers avec plus de brut que ce qui est déclaré. La seconde méthode est de pénétrer un tuyau dans les pipelines et de siphonner le pétrole, puis de le faire brûler dans des raffineries de brousse avant de le vendre. Une méthode particulièrement dangereuse qui engendre nombre d’accidents mortels depuis de longues années.

Une grande partie de ce pétrole brut volé va directement sur le marché international.

Pour le pouvoir du président Buhari, qui avait fait de la lutte contre ce vol du pétrole une des priorités de la campagne pour sa réélection en 2019, ces chiffres démontrent la limite de son réel pouvoir d’action et le poids des puissantes mafias du pétrole au Nigeria.

Ces vols entraînent aussi un manque à gagner important pour les caisses de l’État le plus peuplé d’Afrique (approximativement 220 d’habitants) et réduisent l’approvisionnement mondial en pétrole dans une période marquée par la flambée des coûts de l’énergie due à la guerre en Ukraine.

Paradoxe du Nigeria, malgré ses réserves, le pays importe la majorité de son carburant car ses quatre raffineries ne fonctionnent pas ou bien en deçà de leur capacité. Autre paradoxe, le prix de l’essence est un des moins chers au monde (175 nairas, soit 0,42 dollar le litre), parce que largement subsidié. Chaque hausse du pétrole coûte donc à l’État, une exception pour les pays producteurs de pétrole qui, selon diverses études, devraient empocher jusqu’à 320 milliards de dollars de revenus pétroliers supplémentaires en 2022.

