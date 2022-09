Gabon : (Vidéo) Des valises bien chargées en francs CFA

Sale temps pour Guy Nzouba-Ndama, opposant gabonais qui fut longtemps proche du président Omar Bongo. L’ancien président de l’Assemblée nationale a été interpellé ce week-end sur la frontière antre le Gabon et le Congo-Brazzaville avec des valises remplies de francs CFA.

A dix mois de la prochaine élection présidentielle au Gabon, Guy Nzouba-Ndama, 76 ans, fait la une de l’actualité et des médias sociaux africains après avoir été contrôlé à la frontière gabonaise avec des valises remplies d’argent comme le montre la vidéo ci-dessus.

Président du Parti Les Démocrates, l’homme est pressenti pour être de nouveau candidat à la magistrature suprême dans un scrutin qui s’annonce particulièrement indécis vu les doutes qui entourent la candidature de l’actuel président Ali Bongo.

Proche d’Omar Bongo, Guy Nzouba-Ndama a été pendant 19 ans président de la chambre basse du Parlement. Il avait démissionné de ce poste en mars 2016, un mois avant de se présenter à la présidentielle contre le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, puis de rallier son rival Jean Ping.

Selon un responsable du parquet de Franceville « il a été interpellé hier (dimanche) à Kabala, dans l’est, peu après avoir franchi la frontière en provenance du Congo ».

M. Nzouba-Ndama avait « éveillé les soupçons des douaniers en refusant de soumettre ses bagages à leur contrôle, ils ont prévenu les gendarmes qui ont arrêté son véhicule quelques kilomètres plus loin », selon le magistrat, cité par AFP. Les militaires « ont fouillé ses bagages et découvert 1.190.000.000 FCFA en billets de banque dans trois valises » (environ 1,9 million d’euros).

Les images de cette fouille en présence de M. Nzouba-Ndama, diffusées sur les réseaux sociaux fait la une de l’actualité au Gabon.

Il n’est pas interdit de passer d’un pays de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC, dont font partie Gabon et Congo) avec une quelconque somme d’argent mais « elle doit être déclarée aux douanes et son possesseur doit en justifier la provenance et la destination dans le cadre des règles sur la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme », selon les deux magistrats.

Deuxième parti

M. Nzouba-Ndama a fondé sn parti (Les Démocrates) en 2017. Il a obtenu 10 sièges aux législatives de 2018, devenant la deuxième force politique du pays après le Parti Démocratique Gabonais (PDG) d’Ali Bongo.

Ali Bongo Ondimba, élu en 2009 après la mort de son père, n’a pas, à ce jour, formellement annoncé son intention de briguer un troisième mandat en août 2023, mais il y est chaque jour vivement encouragé par son parti.

