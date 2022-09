La Sierra Leone prolonge la durée de vie de son ancienne monnaie

La banque centrale de la Sierra Leone a annoncé jeudi prolonger jusqu’à fin mars 2023 la circulation concomitante de son ancienne monnaie et de la nouvelle.

La période de transition du 1er juillet au 30 septembre 2022 au cours de laquelle le nouveau et l’ancien leone ont cours légal « est prolongée par la présente jusqu’au 31 mars 2023 », explique l’institution dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, sans fournir d’explications.

Le président Julius Maada Bio a mis en circulation début juillet les nouvelles pièces de monnaie et les nouveaux billets de banque, qui ont perdu trois zéros par rapport aux anciens, avec l’objectif de rétablir la confiance dans un contexte de forte inflation. Le coût des biens et des services est censé rester inchangé.

Un nouveau leone équivaut environ à 0,07 dollar.

Malgré un sous-sol regorgeant de diamants, la Sierra Leone est un des pays les moins développés du monde. Elle est considérée comme très vulnérable aux chocs extérieurs.

Cette ancienne colonie britannique et ses 7,5 millions d’habitants se remettaient encore de la guerre civile brutale de 1991 à 2002 et de l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest quand ils ont été frappés par la pandémie de Covid-19 puis par les conséquences de la guerre en Ukraine.

Le Fonds monétaire international tablait dans un rapport de juillet sur une inflation de plus de 22% en 2022 et de plus de 19% en 2023.

La capitale Freetown et d’autres villes ont été secouées le 10 août par de violents affrontements entre forces de sécurité et jeunes protestant contre la hausse des prix et réclamant le départ du président Bio. Les autorités ont parlé, quant à elles, de tentative de renverser le gouvernement. Il y a eu officiellement 31 morts.

Les Sierra-Léonais pourront encore échanger leurs anciens leones contre des nouveaux à la Banque centrale entre le 1er et le 15 avril 2023, précise l’institution.

